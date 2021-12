Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim-Großingersheim: Auseinandersetzung auf Einkaufsmarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, sucht Zeugen, die am Montag gegen 11.40 Uhr eine handfeste Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Talstraße in Großingersheim beobachtet haben. Zunächst war es bereits im Markt an der Kasse zu Streitigkeiten zwischen einem 65 Jahre alten Kunden und einem noch unbekannten Mann gekommen. Ursächlich war vermutlich, dass es Unstimmigkeiten zwischen dem 65-Jährigen und dem Unbekannten gab, die Reihenfolge der wartenden Kunden an der Kasse betreffend. Mutmaßlich ging der 65-Jährige davon aus, dass sich der Unbekannte vordrängeln wolle. Im weiteren Verlauf beleidigte der unbekannte Mann den 65-Jährigen, als dieser sich bereits auf dem Parkplatz in seinem Auto befand. Als der 65-Jährige den Unbekannten hierauf zur Rede stellen wollte, kam es zu einem weiteren Streit. Im Zuge dessen schlug der Unbekannte den 65-Jährigen, der hierauf zu Boden ging. Vermutlich als der Unbekannte sein Gegenüber am Boden liegend trat, geriet er selbst aus dem Gleichgewicht und stürzte ebenfalls. Der 65-Jährige nahm dann zu Fuß die Verfolgung des Täters auf und alarmierte gleichzeitig die Polizei. Der Unbekannte flüchtete, nachdem er sich wieder aufgerappelt hatte, in Richtung des Industriegebiets. Er konnte trotz unverzüglich durchgeführter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen 20 bis 40 Jahre alten, etwa 170 cm großen Mann mit dunklen Haaren und einem Drei-Tage-Bart handeln. Dieser trug eine dunkle Jacke und Jeans. Gegen diese unbekannte Person wird wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt.

