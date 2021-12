Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Benningen am Neckar: Brand in Mehrfamilienhaus - 53-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag rückte die Freiwillige Feuerwehr Benningen am Neckar gegen 00.30 Uhr mit 25 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen in die Bahnhofstraße in Benningen am Neckar aus. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war ein Brand ausgebrochen. Insgesamt elf Personen, die sich während der Einsatzmaßnahmen im Haus aufhielten, mussten zunächst evakuiert werden. Durch das rasche Eingreifen konnte ein Übergreifen des Brandes auf das übrige Gebäude verhindert werden, so dass die Bewohner nach Abschluss der Maßnahmen wieder ins Haus zurückkehren konnten. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar, es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 100.000 Euro.

Im Zuge der weiteren polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergab sich ein Verdacht, dass der zum Zeitpunkt des Einsatzes abwesende Mieter der betroffenen Wohnung das Feuer gelegt haben könnte. Es soll in der Vergangenheit wegen des Mietverhältnisses zu Unstimmigkeiten gekommen sein. Der Aufenthaltsort des 53-jährigen Tatverdächtigen konnte zunächst nicht ermittelt werden. Am Sonntagabend begab sich der Mann letztlich in Berlin zu einer Polizeidienststelle und stellte sich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn erließ das Amtsgericht Heilbronn am Montag wegen versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung einen Haftbefehl, der dem Tatverdächtigen von einem Haftrichter in Berlin im Rahmen einer Vorführung eröffnet und in Vollzug gesetzt wurde. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern an.

