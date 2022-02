Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: A5 bei Friedrichsdorf: Mit Styropor beladener LKW umgekippt - Vollsperrung in Richtung Frankfurt

Friedberg (ots)

Auf der A5 bei Friedrichsdorf ist am frühen Donnerstagmorgen ein mit Styroporplatten beladener LKW umgekippt. Der Unfall in Fahrtrichtung Frankfurt ereignete sich gegen 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz. Da der Lastwagen mit Anhänger die gesamte Richtungsfahrbahn blockiert, ist die Fahrbahn bis auf Weiteres voll gesperrt. Der Kraftfahrer wurde bei dem Alleinunfall nach bisherigen Erkenntnissen nur leicht verletzt. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Verkehrsteilnehmer werden weiterhin gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. Angrenzende Ausweichrouten sind bereits stark ausgelastet. Wann die wenige Minuten vor 8 Uhr begonnenen Aufräumarbeiten abgeschlossen sein werden und die Fahrbahn wieder freigegeben werden kann, ist momentan noch nicht bekannt.

Über den aktuellen Stand der Verkehrsbeeinträchtigungen informiert die Polizei auch via Rundfunkwarnmeldung und über Twitter.

Tobias Kremp

Pressesprecher

