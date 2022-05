Polizei Salzgitter

Peine: Diebstahl eines Pedelec

Sonntag, 08.05.2022, zwischen 01:00 Uhr und 07:30 Uhr

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Sonntag, zwischen 01:00 Uhr und 07:30 Uhr, ein im Hausflur eines Mehrfamilienhauses gesichert abgestelltes Pedeelc im Wert von rund 1500 Euro. Bei dem Rad handelt es sich um ein Pedelec der Marke NCM, Typ Moscow Plus. Tatort: Mehrfamilienhaus in Peine, Woltorfer Straße. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: Körperverletzung

Sonntag, 08.05.2022, gegen 02:00 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es während einer Feier mit mehreren Personen in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Peine, Falkenberger Straße, zu Streitigkeiten, die in eine Körperverletzung ausartete. Demnach soll ein männlicher Gast ohne ersichtlichen Grund eine 57-jährige Frau mit der Hand und mit einer Getränkedose ins Gesicht geschlagen haben. Auch ein 66-jähriger Mann soll mit einer leeren Glasflasche in das Gesicht geschlagen worden sein. Beide Personen hätten leichte Verletzungen erlitten, ein Opfer musste mit dem Rettungsdienst in das Klinikum nach Peine gebracht werden. Der Täter habe später die Örtlichkeit verlassen. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen.

