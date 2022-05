POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 08.05.2022

Wolfenbüttel (ots) - Sachbeschädigung an PKW Samstag, 07.05.2022, 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr 38173 Dettum, Wolfenbütteler Straße, dortiger Kleingartenparkplatz Am Samstag, 07.05.2022, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr, zerkratzte ein/e unbekannter Täter /in einen Pkw VW Golf, "blau", auf der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Der Pkw war in ...

