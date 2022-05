Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 8. Mai 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Sachbeschädigung an PKW

Samstag, 07.05.2022, 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr 38173 Dettum, Wolfenbütteler Straße, dortiger Kleingartenparkplatz

Am Samstag, 07.05.2022, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr, zerkratzte ein/e unbekannter Täter /in einen Pkw VW Golf, "blau", auf der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand. Der Pkw war in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz des Kleingartenvereins Dettum, Wolfenbütteler Straße, 38173 Dettum, ordnungsgemäß abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei unter 05331-933-0

Fahrradfahrer unter Betäubungsmitteleinfluß Samstag, 07.05.2022, 12:10 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Friedrich-Wilhelm-Straße

Am Samstag, zur Mittagszeit gegen 12:00 Uhr, fiel der Besatzung eines Streifenwagens ein Radfahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Nachdem dieser u.a. in Schlangenlinie gefahren war, hielt er vor einer Rotlicht zeigenden Ampel an, warf sein Fahrrad auf den Boden und trat mehrfach aggressiv auf das Rad ein. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell