Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 7. Mai 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Trunkenheit im Verkehr

Freitag, 06.05.2022, 12:30 Uhr 38304 Wolfenbüttel, Am Rehmanger

Am Freitag, 06.05.2022, 12:30 Uhr, wird die Polizei zur Unterstützung einer Rettungswagenbesatzung im Umgang mit einer alkoholisierten Person zum Parkplatz Am Rehmanger in 38304 Wolfenbüttel, angefordert. Im Verlauf des Einsatzes stellt sich heraus, dass die Betroffene (59) mit einem Pkw zu dem Parkplatz gefahren ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von über 3 Promille. Daraufhin wird die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet. Der Führerschein der Betroffenen wird in amtliche Verwahrung genommen.

Verkehrsunfallflucht

Sonntag, 01.05.2022, 15:00 Uhr bis Freitag, 06.05.2022, 19:00 Uhr 38162 Cremlingen, Dorfplatz Fahrbahnrand vor Hausnummer 15

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich im Vorbeifahren, den ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw, Audi A6, "grau", und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Freitag, 06.05.2022, 09:10 Uhr bis 09:55 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Breslauer Straße in Höhe 16

Zum Vorfallszeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer ein in der Breslauer Straße abgestelltes Fahrzeug eines Pflegedienstes, einen silbernen Pkw der Marke Hyundai i10. Trotz verursachtem Sachschaden entfernte sich der Fahrzeugführende von der Unfallstelle ohne seinen / ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen und die Feststellung der Personalien zu ermöglichen und sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell