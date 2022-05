Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom Freitag, 6. Mai 2022:

Salzgitter (ots)

Salzgitter Lebenstedt: Motorrad entwendet

Mittwoch, 04.05.2022, 21:45 Uhr, bis Donnerstag, 05.05.2022, 05:30 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter ein, auf einem Parkplatz im Elisabeth-Selbert-Ring, abgestelltes Motorrad der Marke KTM, Typ Duke, im Wert von rund 4500 Euro. Hinweise: 05341 / 1897-0.

Salzgitter Lebenstedt: Ladendieb verletzt Kaufhausdetektiv

Donnerstag, 05.05.2022, gegen 10:35 Uhr

Nachdem ein 27-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in Salzgitter, n den Blumentriften, erwischt und vom Detektiv zur Rede gestellt worden war, entledigte sich der 27-Jährige seiner Beute und begann auf den 28-jährigen Detektiv unvermittelt einzuschlagen. Hierbei verletzte sich der 28-Jährige leicht. Die eingesetzte Streife der Polizei nahm den 27-jährigen Tatverdächtigen für weitere polizeiliche Maßnahmen schließlich mit zur Wache der Polizei. Verschiedene Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Salzgitter Lebenstedt: hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall, Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Donnerstag, 05.05.2022, gegen 06:30 Uhr

In den Morgenstunden des 05.05. kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Unfall auf der Kreisstraße 6 zwischen Lesse und Salzgitter Lichtenberg. Demnach kam der alleinbeteiligte Fahrer aus dem Landkreis Hildesheim mit seinem PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen massiven Straßenbaum. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt und wurde nach Sichtung durch den Rettungsdienst nicht ins Krankenhaus gebracht. An dem Fahrzeug entsteht massiver Schaden auf der Beifahrerseite. Der Gesamtschaden (inkl. Straßenbaum) wird auf 28.500 Euro geschätzt. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit verlief ein Drogenschnelltest positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell