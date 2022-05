Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 06.05.2022:

Peine (ots)

Verkehrskontrollen der Polizei Peine

Der 05.05.2022 stand auch bei der Polizei Peine unter der Überschrift #sicher.mobil.leben. Im Rahmen dieser länderübergreifenden Aktion sind den gesamten Tag über zahlreiche Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt Verkehrstüchtigkeit durchgeführt worden. Sowohl in mobilen Kontrollen im gesamten Kreisgebiet, als auch mit stationären Kontrollstellen wurden Autofahrerinnen und -fahrer überprüft. Alkohol, Drogen und Ablenkung am Steuer zählen nach wie vor zu den Hauptunfallursachen und wurden daher am diesjährigen Aktionstag besonders in den Blick genommen. Die Kontrollen, die sich über den ganzen Tag erstreckten verliefen allesamt friedlich und sehr kooperativ. Trotzdem musste bei vier Fahrzeugführern eine Blutprobe entnommen werden und die Weiterfahrt untersagt werden. Bei der Vielzahl der kontrollierten Fahrzeuge ist aber dennoch von einer sehr positiven Bilanz zu sprechen und festzuhalten, dass die überwiegende Mehrzahl der Fahrerinnen und Fahrer verantwortungsvoll und- bewusst unterwegs ist.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell