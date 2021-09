Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Platzverweis erteilt

Ludwigshafen (ots)

Weil ein 31-Jähriger sich über die Wartezeit in einem Krankenhaus in der Karolina-Burger-Straße ärgerte, musste am 01.09.2021, gegen 21:15 Uhr, die Polizei gerufen werden. Der junge Mann habe vor dem Eintreffen der Beamten die Angestellten angeschrien und sich aggressiv verhalten. Auch gegenüber der Polizei zeigt er sich uneinsichtig und aggressiv. Ihm wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt, dem er nachkam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell