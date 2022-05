Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 5. Mai 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Sickte: Kanister mit unbekannten Flüssigkeiten illegal entsorgt

Sonntag, 01.05.2022, zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr

Bislang nicht ermittelte Täter entsorgten am Sonntag, 01.05.2022, zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr, zwei Kanister mit unbekannten Flüssigkeiten illegal an einem Altglascontainerstandort in Sickte, Am Bockshorn (siehe beigefügtes Foto). Die Kanister mit Inhalt wurden fachgerecht entsorgt, eine Bestimmung der unbekannten Flüssigkeiten steht noch aus. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Abfällen wurde eingeleitet. Die Polizei sucht nun Hinweise zur Herkunft der Kanister. Telefon: 05331 / 933-0.

