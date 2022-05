Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 05.05.2022:

Peine (ots)

Zeugenaufruf nach Hausbrand

Am 05.05. gegen 15:00 Uhr wurde der Brand eines leerstehenden Wohnhauses im "Lehmkuhlenweg" in Peine gemeldet. Das Feuer zerstörte den Dachstuhl und große Teile des unbewohnten Gebäudes. Der Sachschaden wird deutlich sechsstellig geschätzt. Der Brandort ist bis auf weiteres beschlagnahmt und die Polizei ermittelt, der Verdacht der Brandstiftung steht im Raum. Die Polizei bittet Zeugen des Brandes sich mit Hinweisen zu melden. Insbesondere Beobachtungen zu Personen an dem Gebäude oder in dessen Umfeld, angrenzend nördlich verläuft ein Feldweg/ Trampelpfad, werden um Kontaktaufnahme gebeten.

