POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 5. Mai 2022:

Wolfenbüttel: dreister Diebstahl

Dienstag, 03.05.2022, gegen 14:30 Uhr

Am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich in der Wolfenbütteler Fußgängerzone, zwischen Okerstraße und Am Alten Tore, ein dreister Diebstahl. Demnach entwendete ein bislang unbekannter Mann die Handtasche einer 73-jährigen Frau aus dem Fahrradkorb, während diese sich mit einer Bekannten unterhielt. Diesen Diebstahl hatte eine bislang ebenfalls unbekannte Zeugin offensichtlich beobachtet und machte die 73-Jährige auf den Diebstahl aufmerksam. Die 73-Jährige nahm daraufhin zu Fuß die Verfolgung des mutmaßlichen Täters auf, der mit einem Rollator in Richtung Am Alten Tore unterwegs war. Hier konnte sie ihn einholen und ihre Handtasche, welche sich in einer Tasche am Rollator befand, wieder an sich nehmen. Sie habe dann dem Unbekannten gesagt, dass sie die Polizei rufen werde. Dieser setzte daraufhin seinen Weg mit dem Rollator schnell über die Straßen Am Alten Tor und Stobenstraße unerkannt in unbekannte Richtung fort. Beschreibung des Täters: männlich, zirka 50 Jahre alt, Schnauzbart, dunkel mit Cap gekleidet, ungepflegte Erscheinung. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Telefon: 05331 / 933-0.

Sickte: Verkehrsunfall, eine Autofahrerin verletzt

Mittwoch, 04.05.2022, gegen 21:00 Uhr

Am Mittwochabend kam es an der Einmündung Kreisstraße 5 zur Landesstraße 625, Bereich Sickte / Hötzum, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 33-jährige Autofahrerin verletzt worden ist. Demnach beabsichtigte ein 51-jähriger Autofahrer an der Einmündung aus Hötzum kommend nach links in Richtung Autobahn A 39 auf die Landesstraße einzubiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah er hierbei die bevorrechtigte 33-Jährige mit ihrem Auto, die auf der Landesstraße aus Sickte kommend in Richtung Autobahn unterwegs war. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto des 51-Jährigen zu vermeiden, wich die 33-Jährige nach rechts aus und landete mit ihrem Auto im Straßengraben. Hierbei verletzte sie sich, am Auto entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Im Einsatz waren neben Polizei und Feuerwehr auch der Rettungsdienst sowie ein Abschleppunternehmen.

