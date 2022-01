Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Herdecke (ots)

Am Samstag, 22.01.2022, um 14.00 Uhr, befuhr eine 59-jährige Herdeckerin mit ihrem Chevrolet die Dortmunder Landstraße in Fahrtrichtung Herdecke. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 61-jähriger Herdecker auf Höhe der Hausnummer 63 mit seinem Toyota vom Fahrbahnrand anzufahren, um sich in den fließenden Verkehr einzufädeln. Dabei übersah er den Chevrolet der 59-Jährigen. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem beide Fahrer leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 11500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell