Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 4. Mai 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Schladen: Verkehrsunfall durch Unachtsames Öffnen einer Autotür

Dienstag, 03.05.2022, gegen 16:55 Uhr

Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Schladen auf der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Demnach stoppte der 45-jährige Fahrer eines PKW am rechten Fahrbahnrand. Seine 31-jährige Beifahrerin öffnete die Beifahrertür und übersah dabei vermutlich aus Unachtsamkeit einen 43-jährigen Radfahrer, der ordnungsgemäß auf dem dortigen gemeinsamen Fuß- und Radweg unterwegs war. Durch die Kollision verletzte sich sowohl der Radfahrer als auch die Beifahrerin leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2200 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell