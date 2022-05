Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 04.05.2022:

Peine (ots)

Betrunkene Autofahrer festgestellt

Gleich zwei Autofahrer unter Alkoholeinfluss sind der Polizei in Peine am Abend des 03.05. aufgefallen. Gegen 23:00 Uhr kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen VW in Lengede. Bei der Kontrolle fielen den Beamten mehrere geleerte Bierflaschen im Auto auf. Ein Atemalkoholtest bei dem 32-jährigen Fahrer ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Die Folge war eine Blutprobe und natürlich die Untersagung der Weiterfahrt, außerdem der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Etwas später, gegen Mitternacht, wurden Beamte zu einem Unfall im "Bodenstedtweg" in Gadenstedt gerufen. Dort war ein Citroen von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Laterne gefahren. Die Polizisten stellten fest, dass der 46-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, der Test ergab ein Ergebnis von 1,36 Promille. Die Folgen waren die Gleichen, Blutprobenentnahme und Sicherstellung des Führerscheins. Die Laterne und der Wagen wurden erheblich beschädigt, der Sachschaden beträgt rund 7000 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell