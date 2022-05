Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.05.2022.

Salzgitter (ots)

Täter entwendeten eine Rüttelplatte.

Salzgitter, Am Friedhof, 29.04.2022, 13.30 Uhr-02.05.2022, 07:00 Uhr.

Die unbekannten Täter entwendeten von einem Baugrundstück eine Rüttelplatte und verursachten hierbei einen Schaden von annähernd 7.000 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass für den Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde. Zeugen werden daher gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 in Verbindung zu setzen.

Täter drangen in eine Schule ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Ulmenried, 29.04.2022, 17:00 Uhr-02.05.2022, 07:30 Uhr.

Die Täter verschafften sich einen Zugang in eine Schule und randalierten in mehreren Räumen. Zudem wurden zwei Schränke beschädigt. Die Polizei ermittelt, auf welche Weise die Täter in die Schule gelangt sind. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

Täter drangen in Geschäftsräume einer Autofirma ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Neißestraße, 30.04.2022, 18:00 Uhr-02.05.2022, 09:00 Uhr.

Unbekannte Täter drangen unter Gewaltanwendung auf eine Zugangstür in das Gebäude ein und verursachten hierbei einen nur geringen Schaden in einer niedrigen dreistelligen Höhe. Die Täter erbeuteten offensichtlich keine Gegenstände. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/1897-0 entgegen.

