POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.05.2022.

Wolfenbüttel (ots)

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wolfenbüttel, Teichgarten, 02.05.2022, 20:20 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand gerieten mindestens vier junge Männer im Alter von 14-21 Jahren in einen Streit. Hintergründe diesbezüglich sind derzeit noch nicht bekannt und müssen ermittelt werden.

Im Verlaufe der Auseinandersetzung schlugen und traten die Personen aufeinander ein und verletzten sich hierbei. Die Polizei muss durch Vernehmungen klären, welche Ursache die Auseinandersetzung hatten und wie sich die Tat ereignet hatte. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Täter drangen in eine Kinderbetreuungseinrichtung ein.

Cremlingen, Hordorf, Osterwiese, 29.04.2022, 16:30 Uhr-02.05.2022, 06.45 Uhr.

Die Täter gelangten durch Einwerfen einer Fensterscheibe in die Räume der Kindertagesstätte und öffneten hier gewaltsam eine weitere Tür. Im Tatverlauf erbeuteten sie ein kleineres Wertbehältnis mit Bargeld und verursachten einen Gesamtschaden von mindestens 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter der Telefonnummer 05306 932230 entgegen.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Hornburg, Auf dem Hagenberg, 29.04.2022, 15:30 Uhr-30.04.2022, 09:00 Uhr.

Die unbekannten Täter besprühten ein Technikhaus des Freibades mit mehreren Graffitis in gelber Farbe und verursachten hierdurch einen Schaden in noch geringen Höhe. Die Polizei Wolfenbüttel bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341/1897-0 zu melden.

Täter zerkratzten einen abgestellten Pkw.

Wolfenbüttel, Alter Weg, 30.04.2022, 21:00 Uhr-01.05.2022, 14.00 Uhr.

Unbekannte Täter zerkratzten an einem geparkten Pkw Daimler den Fahrzeuglack und verursachten hierbei einen Schaden von ca. 1.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Täter wirkten auf Zugangstüren ein.

Wolfenbüttel, Karl-von-Hörsten-Straße, Schulkomplex, 29.04.2022, 16:00 Uhr-02.05.2022, 08:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatten versucht, mittels einer Spitzhacke und einer Gartenschaufel zwei Zugangstüren aufzubrechen. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Innere der Schule einzudringen. Die Höhe des entstandenen Schadens muss ermittelt werden. Die Polizei schließt nicht aus, dass es Zeugen gibt, die Angaben zu der Tat machen können. Bitte wenden sie sich an die Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0.

