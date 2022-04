Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Rauschgift unter der Kleidung und in der Wohnung

Görlitz (ots)

Bundespolizisten trafen gestern Mittag in Görlitz auf der Bahnhofstraße, Ecke Jacobstraße, auf einen 36-Jährigen. Eine Überprüfung seiner Personalien brachte zunächst ans Licht, dass der Mann bereits mehrfach mit dem Betäubungsmittelgesetz in Konflikt geraten war. Tatsächlich stieg den Ordnungshütern nahezu im gleichen Moment ein merkwürdiger Geruch in die Nase. Der Grund für die Geruchsentwicklung war anschließend schnell gefunden. Unter der Jacke hatte der Kontrollierte am Körper mehrere Cliptütchen befestigt, in denen er insgesamt knapp fünf Gramm Marihuana sowie ein Gramm Crystal aufbewahrte. Ein paar Mi-nuten später suchten Kriminalisten des Polizeireviers Görlitz gemeinsam mit den Bundesbeamten die Wohnung des Beschuldigten auf. Dort entdeckten sie nochmals knapp 17 Gramm Marihuana, einen Rauschpilz sowie diverse Drogenutensilien. Nach Sicherstellung des gesamten Rauschgiftes, des Pilzes und der Gerätschaften übernahm der Kriminal-dienst des Neißereviers die weiteren Ermittlungen, die wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen den Görlitzer eingeleitet wurden.

