Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 220413.4 Kreis Plön: Verkehrssicherheitsbericht 2021 für den Kreis Plön

Krs. Plön (ots)

Die Polizeidirektion Kiel registrierte im Jahr 2021 im Kreis Plön insgesamt 3.538 Verkehrsunfälle. Damit ist die Unfallzahl im Vergleich zum Vorjahr (3.610) um 2,0 % leicht gesunken. Ähnlich wie im Jahr 2020 dürfte die geringere Unfallzahl im Vergleich zu den Vorjahren mit der ebenso geringeren Verkehrsdichte in der pandemischen Ausnahmesituation im Zusammenhang stehen.

Insgesamt sind keine wesentlichen Veränderungen im Unfallgeschehen im Kreis Plön zu konstatieren. Dies gilt nicht nur für die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle, sondern auch für die Anzahl der verunglückten Verkehrsteilnehmenden (581). Im Vergleich zum Vorjahr (570) stieg die Zahl leicht um 1,9 %.

Sechs Menschen verunglückten 2021 im Kreis Plön bei Verkehrsunfällen tödlich (2020: sechs Getötete).

Ein deutlicher Rückgang ist bei der Zahl der polizeilich registrierten verunglückten Fußgängerinnen und Fußgängern (25) festzustellen. Im Vergleich zum Jahr 2020 (37) ist das ein Rückgang von 32,4 %.

Bagatellunfälle, also Unfälle ohne Personenschaden oder bei denen keine Straftat oder bedeutende Ordnungswidrigkeit zugrunde liegt, nahmen den Großteil der polizeilich registrierten Verkehrsunfälle mit 81,1 % ein.

Die Anzahl der Wildunfälle war im Kreisgebiet weiterhin auf einem hohen Niveau. Auch wenn die Zahl mit 1.430 Unfällen im Jahr 2021 leicht um 2,6 % im Vergleich zum Vorjahr (1.468) gesunken ist, machte sie doch einen Anteil von 40.4 % am gesamten Unfallgeschehen im Kreis Plön aus.

Der Verkehrssicherheitsbericht 2021 kann im Internet unter folgendem Link https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/DasSindWir/PDen/Kiel/pdKiel_index.html abgerufen werden.

Kurzübersicht in Zahlen:

3.538 Verkehrsunfälle (2020: 3.610)

Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle ist im Kreis Plön leicht um 2,0 % leicht gesunken. Bei 2.871 (81.1 %) dieser Unfälle handelte es sich um Bagatellunfälle ohne Personenschaden oder bei denen keine Straftat oder bedeutende Ordnungswidrigkeit zugrunde lag.

581 verletzte Menschen (570)

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Verletzten um 1,9 % leicht gestiegen. Bei den verletzten Verkehrsteilnehmenden handelte es sich um 146 (126) Radfahrende, 314 (319) PKW-Insassen, 25(37) zu Fuß Gehende, 70 (73) motorisierte Zweiradfahrende und 26 (15) andere Verkehrsteilnehmende.

6 getötete Menschen (6)

Im Jahr 2021 waren in den Straßen im Kreis Plön sechs Verkehrstote zu beklagen.

44 Unfälle mit Kindern (38)

46 (43) Kinder verletzten sich 2021 bei Verkehrsunfällen im Kreis Plön. 2 (0) Kinder verletzten sich tödlich. Kinder waren besonders als Radfahrende, vor allem in der Altersgruppe zwischen 10 und 14 Jahren, betroffen.

231 Unfälle mit Menschen über 65 Jahren (205)

In der Personengruppe über 65 Jahren ist es 2021 zu 231 Unfällen gekommen, was einem Anstieg um 12,7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. 148 (141) Verkehrsunfälle, also 68,2 %, verursachten die Angehörigen dieser Altersgruppe selbst. 122 (110) der über 65-Jährigen verletzten sich bei Verkehrsunfällen.

27 Unfälle mit zu Fuß Gehenden (40)

Im Vergleich zu 2020 ist die Zahl der Verkehrsunfälle mit zu Fuß Gehenden um 32,5 % gesunken. Das ist ein neuer Tiefststand im Kreisgebiet. 25 (37) Menschen verletzten sich unter diesen Verkehrsteilnehmenden.

148 Unfälle mit Radfahrenden (139)

Im Vergleich zum Vorjahr ging die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Beteiligung Radfahrender um 6,5% zurück. 146 (126) Radfahrende verletzten sich bei Verkehrsunfällen. Ein Rückgang um 15,9 %. Die Polizei registrierte 59 (42) Unfälle mit Pedelec-Fahrenden.

6 Unfälle mit Elektrokleinstfahrzeugen (2)

Im Kreis Plön stellten im Jahr 2021 Elektrokleinstfahrzeuge noch eine Randerscheinung dar.

73 Unfälle mit motorisierten Zweirädern (78)

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Unfälle unter Beteiligung von motorisierten Zweirädern um 6,4% zurückgegangen. Bei 69 (71) Unfällen handelte es sich um Zweiräder mit amtlichen Kennzeichen, in 11 (16) Fällen um Krafträder mit Versicherungskennzeichen. 70 (73) Zweiradfahrer verletzten sich bei Verkehrsunfällen.

504 Unfälle mit PKW (529)

Die Anzahl der Unfälle mit Beteiligung von PKW-Fahrenden ist seit 2017 kontinuierlich zurückgegangen. Um 4,7 % sank die Zahl im Vergleich zum Vorjahr. 314 (319) PKW-Insassen verletzten sich bei Verkehrsunfällen. Hauptunfallursachen waren die Vorfahrtsmissachtung mit 102 (124) Fällen, gefolgt vom Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot mit 65 (61) Fällen, genauso wie der fehlende Abstand mit ebenfalls 65 (51) Fällen.

74 Unfälle mit LKW (72)

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit LKW-Beteiligung ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 gestiegen. Verletzten sich im Vorjahr noch 39 Menschen bei LKW-Unfällen, stieg die Anzahl der Verletzten im Jahr 2021 um 25 % auf 49 Verkehrsteilnehmende.

9 Bus-Unfälle (11)

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Anzahl der Unfälle mit Bus-Beteiligung um 18,2 % zurückgegangen. Insgesamt verletzten sich 8 (5) Menschen bei Bus-Unfällen im Kreisgebiet.

Unfallursachen

Die Vorfahrtsmissachtung stellte 2021 die häufigste Unfallursache mit 124 Fällen (151) im Kreis Plön dar, gefolgt von "andere Fehler beim Fahrzeugführer" 108 (101) und dem Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot mit 107 (98) Fällen.

1.430 Wildunfälle (1.468)

40,4 % aller polizeilich registrierten Verkehrsunfälle im Kreis Plön waren Wildunfälle. 25 (13) Verkehrsteilnehmenden verletzten sich bei derartigen Unfällen.

45 Unfälle unter Alkoholeinfluss (43)

In 32 (31) Fällen waren PKW-Fahrende beteiligt. EKF-Fahrende verunfallten in 1 (1) Fall alkoholisiert, Radfahrende verunfallten in 6 (7) Fällen, LKW-Fahrende in 2 (0) Fällen, Busfahrende in 1(0) Fall und mot. Zweiradfahrende in 3 (4) Fällen.

2 Unfälle unter Drogeneinfluss (11)

Um 81,8 % sank die Zahl der registrierten Verkehrsunfälle im Vergleich zum Vorjahr.

616 Verkehrsunfälle mit anschließender Flucht (632)

Zirka 86 % der Fälle sind dem Bagatellbereich zuzuordnen.

Die meisten Unfälle in Bezug auf eine Straßenstelle ereigneten sich im Kreisgebiet in Seekrug, B202/L259/K29 (4), gefolgt von Höhndorf, L211/Sophienhofer Weg (3) und Wankendorf, Bahnhofstraße/Bockelhorner Weg (3).

Unfallhäufungslinien verzeichnete die Polizei in Kreis Plön auf der B76, Abschnitt 245, Weinbergsiedlung mit 13 Verkehrsunfällen und auf der B430, Abschnitt 290, Koppelsberg mit 8 Verkehrsunfällen.

8.023 Geschwindigkeitsverstöße gemessen (9.945)

Insgesamt überprüfte die Polizei 66.959 (81.158) Fahrzeugführende im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen im Kreis Plön. Die Beanstandungsquote lag bei ca. 12 % (12,3 %).

98 folgenlose (ohne Unfall) Trunkenheitsfahrten festgestellt (86)

Insgesamt stellte die Polizei im Kreisgebiet 14 % mehr Fahrzeugführende fest, die unter Alkoholeinfluss fuhren als im Jahr zuvor.

26 folgenlose Fahrten unter Drogeneinfluss festgestellt (20)

Die Zahl der festgestellten Fahrzeugführenden unter Drogeneinfluss, ohne dass es zu einem Verkehrsunfall gekommen ist, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 30 %.

Sonstige Verkehrsverstöße (nicht abschließend)

Die Polizei ahndete im Kreis Plön u. a. 33 (29) Rotlichtverstöße, 91 (109) Fälle des verbotswidrigen Nutzens von elektronischen Geräten (während der Fahrt), 125 (113) Verstöße gegen die Gurtpflicht, 334 (262) Verstöße im Bereich der Fahrzeugtechnik und 21 (8) Verstöße gegen die Ladungssicherung.

Magnus Gille

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell