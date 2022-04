Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Drei Schleuser, zwei Schleuserfahrzeuge, zehn Geschleuste

Görlitz, BAB 4 (ots)

Streifen der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf und der Bundesbereitschaftspolizei waren in der Nacht zum Dienstag auf zwei polnische Pkw aufmerksam geworden. Beide Fahrzeuge, ein Skoda Fabia und ein Opel Astra, waren kurz davor über die Autobahnbrücke bei Ludwigsdorf von Polen nach Deutschland gelangt. Der Fahrer des Skoda verließ anschließend über die Anschlussstelle Görlitz die Autobahn. Anschließend drehte er um und fuhr erneut auf den Autobahnzubringer, der nach Polen führt. Dort stoppten ihn die Einsatzkräfte. Im Fond des Fahrzeuges saßen fünf Personen. Dabei hatten drei der Personen die anderen beiden auf ihrem Schoß (darunter ein 13-Jähriger). Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei den Passagieren um Geschleuste aus dem Irak (Alter 24 bis 55 Jahre) handelt. Der Mann hinter dem Lenkrad und dessen Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Die festgenommenen Schleuser kommen aus Kasachstan, sind beide 33 Jahre alt.

Nahezu zeitgleich stoppte der Fahrer des Opel seinen Wagen unvermittelt auf dem Standstreifen der Bundesautobahn. Einen Moment später ergriffen seine Mitfahrer die Flucht. Mit Unterstützung des Bundespolizeihubschraubers stellten die Beamten nach kurzer Zeit fünf Syrer im Alter zwischen 26 und 43 Jahren. Der Schleuser, ein 28-jähriger Kasache, ließ sich dagegen ohne Widerstand vorläufig festnehmen.

Gegen die drei in Polen lebenden kasachischen Beschuldigten wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Einschleusens eingeleitet. In diesem Zusammenhang stellte die Staatsanwaltschaft Görlitz einen Antrag auf Anordnung der Untersuchungshaft zum Amtsgericht Görlitz. Am Mittwochnachmittag erließ der Ermittlungsrichter dann Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Schleuser. Das Trio wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Geschleusten wurden inzwischen an Erstaufnahmeeinrichtungen im Freistaat Sachsen übergeben.

