Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Trennschleifer, Notstromaggregat und Fahrzeugschein können von der Fahndungsliste gestrichen werden

Görlitz, BAB4 (ots)

Bundespolizisten überprüften am Samstagabend einen ukrainischen Peugeot-Kleintransporter, während dieser auf dem Autobahnrastplatz Wiesaer Forst parkte. Im Laderaum entdeckten die Ordnungshüter u.a. einen Trennschleifer und ein Notstromaggregat. Wie sich herausstellte, fahndete die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler seit August 2014 nach dem Werkzeug, die Polizeiinspektion Bad Kreuznach seit September 2021 nach dem Stromerzeuger. Darüber hinaus hatte das Straßenverkehrsamt Köln den Fahrzeugschein, der später in den Unterlagen des Fahrzeugführers gefunden wurde, 2017 ebenfalls zur Fahndung ausschreiben lassen. Wie die später sichergestellten Dinge in den Besitz des 44-jährigen Ukrainers gelangten, klärt nun das Autobahnpolizeirevier Bautzen. Möglicherweise muss sich der Mann später wegen des Verdachts der Hehlerei verantworten.

