POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 6. Mai 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Seitenscheibe eines PKW eingeschlagen

Montag, 02.05.2022, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 04.05.2022, 18:30 Uhr

Unbekannte Täter schlugen zwischen Montagabend und Mittwochabend eine hintere Seitenscheibe eines zum Parken im Wacholderweg abgestellten Audi A 6 ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem PKW nichts entwendet. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Ohrum: Verkehrsunfall, zwei verletzte Personen

Donnerstag, 05.05.2022, gegen 18:45 Uhr

Am Donnerstag, gegen 18:45 Uhr, ereignete sich auf der Harzstraße in Ohrum ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Demnach beabsichtigte eine 34-jährige Autofahrerin mit ihrem PKW offenbar im Kreuzungsbereich Wiesenweg / Oderwaldstraße zu wenden. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit einen nachfolgenden 72-jährigen Motorradfahrer mit seinem Motorrad. Es kam zur Kollision wobei beide Fahrer verletzt worden sind. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

