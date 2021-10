Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Tuning-Kontrollen an der Autobahn

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg führte am Mittwoch zwischen 13:00 und 16:00 Uhr auf der Tank- und Rastanlage "Sindelfinger Wald" an der A 8 eine Kontrollaktion durch, an der sich auch Beamte der Polizeipräsidien Stuttgart, Pforzheim und Konstanz beteiligten. Dabei richteten die Einsatzkräfte ein besonderes Augenmerk auf technische Veränderungen an Pkw und Fahrzeugen des gewerblichen Güterverkehrs. Motorradfahrer und Streifenwagenbesatzungen nahmen im fließenden Verkehr entsprechende Fahrzeuge auf und führten sie den Kolleginnen und Kollegen an der Kontrollstelle zu. Die Beanstandungsquote war hoch: Von 32 kontrollierten Pkw waren 15 nicht vorschriftsmäßig. In 13 Fällen hatten technische Veränderungen zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt und in vier der Fälle waren die damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen derart gravierend, dass die Autos an Ort und Stelle aus dem Verkehr gezogen wurden und abgeschleppt werden mussten.

Bei der Kontrolle von acht Lkw stellten die Einsatzkräfte sechs Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten fest. An zwei weiteren Fahrzeugen hatten Veränderungen an der Beleuchtungseinrichtung zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt. Zwei Fahrer hatten ihre Lkw überladen und ein weiterer seine Ladung nicht ausreichend gesichert. Im Zusammenhang mit der Kontrolle der insgesamt 40 Fahrzeuge leitete die Polizei 44 Ordnungswidrigkeiten-Verfahren ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell