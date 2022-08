Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, Brand eines Daches vom Kosmetiksalon - Weyhe, zwölf weitere eingeschlagene Scheiben von Pkw - Diepholz, Widerstand gegen Polizeibeamte

Stuhr - Brand

Am 11.08.2022, gegen 15:20 Uhr, gerieten in der Varreler Landstraße in Stuhr diverse Baumstämme im Bereich eines Verbrauchermarktes in Brand. Das Feuer ist beim Eintreffen der Polizei und Feuerwehr schon auf das angrenzende Dach eines Kosmetiksalons übergriffen. Seitens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Einzelhandelsgeschäfte jedoch verhindert werden. Für die Löscharbeiten wurden der Anbau sowie auch der dazugehörige Parkplatz evakuiert. Durch den Brand wurde keine Person verletzt. Der Schaden wird auf ca. 80.000 Euro beziffert. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, die Polizei hat nach Beendigung der Löscharbeiten die Ermittlungen aufgenommen.

Stuhr - diverse Sachbeschädigungen

Am 11.08.2022, zwischen 02:50 Uhr bis 03:00 Uhr kommt es in der Bassumer Straße zu drei Sachbeschädigungen. Bislang unbekannte Täter haben drei Andreaskreuze an einem Bahnübergang sowie ein weiteres Verkehrszeichen der Gemeinde Stuhr verbogen. An selbiger Örtlichkeit wird außerdem das Fenster eines Wohnhauses eingeworfen. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizei Stuhr unter 0421-4270790 entgegen.

Weyhe - weitere eingeschlagene Scheiben von Pkw

Bereits am vergangenen Wochenende gab es zahlreiche Pkw mit eingeschlagenen Scheiben. So kamen in der Nacht vom 10.08.2022 auf den 11.08.2022 noch zwölf weitere angezeigte Taten dazu. Bei den Örtlichkeiten handelte es sich um die Straße Busplatz, Freiherr-vom-Stein-Str., Fuhrenstraße, Zum Leisterplatz, Kurzer Weg, Nürnberger Straße, Beim Rumpsmoore, Kirchstraße, Papengrenze und Zur Bachstraße in Weyhe. Bei allen Pkw wurde jeweils eine Scheibe eingeschlagen. Bei den wenigstens Taten wurde jedoch etwas entwendet. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf fast 4000 Euro.

Sulingen - Diebstahl aus Gartenlaube

In der Zeit von Mittwoch, 10.08.2022 14:00 Uhr bis Donnerstag, 11.08.2022 07:40 Uhr, verschaffte sich der bislang unbekannte Täter in 27232 Sulingen, Nienburger Straße, Zugang zu einer Gartenlaube und entwendete daraus diverses Werkzeug im Wert von ca. 560 Euro.

Diepholz - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Donnerstagvormittag, gegen 11:15 Uhr, melden Zeugen der Polizei eine randalierende, aggressive Person in der Hindenburgstraße in Diepholz im Bereich einer dortigen Tankstelle. Die Polizeibeamten sprachen dem 39-jährigen Mann daher einen Platzverweis für die Örtlichkeit aus, welchem dieser auch nachgekommen ist. Ca. 30 Minuten später wird derselbe Verursacher erneut von Zeugen als Randalierer in der Wellestraße gemeldet. Dieser werfe nun Orangen auf die Fahrbahn und pöbelt Passanten an. Zur Verhinderung von weiteren Ordnungswidrigkeiten sollte der 39-Jährige dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Daraufhin verhielt er sich gegenüber den Polizeibeamten verbal aggressiv, unterschritt die erforderliche Distanz und wollte sich der Ingewahrsamnahme entziehen. Aus diesem Grund wurde nach Ankündigung des Einsatzes von Pfefferspray dieses gegen den Verursacher eingesetzt und konnte so zu Boden gebracht werden. Auch beim Verbringen in den Streifenwagen wehrte sich der 39-jährige Mann massiv gegen die Maßnahmen und konnte erst unter Anwendung einfacher körperlicher Gewalt unter Kontrolle gebracht werden. Durch die Widerstandhandlung wurde keiner der Polizeibeamten verletzt.

Diepholz - zwei Fahrer unter dem Einfluss Drogeneinfluss

In der Hinterstraße in Diepholz fuhr am Donnerstag, 11.08.2022, gegen 09:15 Uhr, ein 25-jähriger Mann aus Bremen mit seinem Pkw. Der Mann wurde angehalten und kontrolliert, wobei festgestellt wurde, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein weiterer Mann wurde gegen 19:05 Uhr in der Straße Willenberg kontrolliert. Auch bei diesem konnte eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln festgestellt werden. Dem 35-jährigen Mann aus Diepholz wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Diepholz - Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Am 11.08.2022, gegen 08:05 Uhr, wurde eine 39-jährige Wohnmobilfahrerin bei einem Unfall leichtverletzt. Die 39-Jährige aus Bliestorf befuhr die Straße Graftlage/B51 in Fahrtrichtung Lemförde. Hierbei übersah sie die Baustellenampel und die bereits vor ihr langsamer fahrende 57-Jährige mit ihrem Pkw Audi und fuhr dieser infolgedessen hinten auf. Die 39-Jährige wurde durch den Aufprall leichtverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 30.500 Euro beziffert.

