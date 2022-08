Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Weyhe, Verkehrsunfall mit tödlich verletzter 18-Jährigen - Asendorf, illegale Müllentsorgung - Syke, Verkehrsunfallflucht - Lemförde, Fahren unter Alkoholeinfluss

Diepholz (ots)

Weyhe - Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Bei einem Verkehrsunfall in Weyhe-Melchiorshausen wurde am gestrigen Tag, 10.08.2022, eine 18-jährige Kleinkraftradfahrerin tödlich verletzt. Ein 28-Jähriger aus Weyhe befuhr gegen 19:00 Uhr mit seinem VW Transporter die Straße Flatterdamm in Weyhe in Fahrtrichtung Syker Straße (B6). Beim Einbiegen auf die Bundesstraße nach links übersah dieser die vorfahrtsberechtigte, von links kommende 18-Jährige aus Linsburg mit ihrem Kleinkraftrad, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Der Aufprall war so schwer, dass die Fahrerin des Kleinkraftrades noch am Unfallort verstarb. Der 28-Jährige erlitt einen Schock. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die genaue Schadenshöhe kann bislang noch nicht beziffert werden. Die B6 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Asendorf - illegale Müllentsorgung

In der Zeit vom 01.08.2022-08.08.2022 haben Unbekannte in Asendorf in der Straße zu den Fischteichen' im dortigen Waldgebiet, illegal mehrere Säcke Hausmüll abgeladen. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizei Twistringen unter 04252-938250 entgegen.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 10.08.2022, zwischen 00:30 bis 06:30 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Straße Langenkamp in Richtung Lindhofstraße in Syke. In einer Linkskurve kommt er vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Telefonmast. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Syke unter 04242-9690 zu melden.

Martfeld - Verkehrsunfall

Am späten Mittwochabend, gegen 23:12 Uhr befuhr ein 69-jähriger Thedinghauser die Hoyaer Str. mit seinem VW in Richtung Ortskern. In einer scharfen Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und fuhr auf ein Feld. Der Fahrzeugführer stand unter Schock und wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Schwaförden - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 11.08.2022, um 01:15 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Sulingen in 27252 Schwaförden, Hauptstraße, einen aus Bremen stammenden Fahrzeugführer mit Pkw. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dickel - Dieseldiebstähle

In der Zeit von Freitag, 05.08.2022, 19:00 Uhr bis Samstag, 06.08.2022, 12:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf einem Feld im Bereich zwischen der Dönseler Str./Auestr. in 49453 Dickel ca. 100l Dieselkraftstoff aus einer motorbetriebenen Wasserpumpe. Nicht unweit von diesem Feld wurden in der Zeit von Montag, 08.08.2022, 21:00 Uhr bis Dienstag, 09.08.2022, 05:30 Uhr ebenfalls aus einem Dieselaggregat einer Beregnungsanlage ca. 200l Dieselkraftstoff abgezapft. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht habe, werden gebeten, die Polizei Rehden unter 05446/90210-0 zu kontaktieren.

Lemförde - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am 11.08.2022, gegen 01:10 Uhr, befährt eine 54-Jährige aus Lemförde mit ihrem Pkw VW die Hauptstraße in Lemförde. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin alkoholisiert ist. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 0,8 Promille. Gegen die 54-jährige Frau wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell