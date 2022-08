Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Weyhe - weitere Beschädigungen von einer Scheibe eines Pkw und Scheiben einer Bushaltestelle

Diepholz (ots)

Bereits in der Nacht vom 06.08.2022 auf den 07.08.2022 ist es zu diversen Beschädigungen von Scheiben an Kraftfahrzeugen sowie einer Bushaltestelle gekommen. So ist am Montag, 08.08.2022 in der Zeit zwischen 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr noch eine weitere Beschädigung einer Beifahrerscheibe eines Autos in der Erichshofer Straße entstanden. Außerdem wurden fünf von sechs Glasscheiben einer Haltestelle in der Hauptstraße beschädigt, welche dadurch komplett gesplittert sind. Wer auch in diesem Bereich am Montag, 08.08.2022 in der Zeit von 22:00 Uhr bis 23:20 Uhr etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Weyhe unter 0421 8066-0 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell