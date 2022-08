Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 07.08.2022

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Diebstahl von Padelec

Diepholz, Bahnhof

Am 06.08.2022, im Zeitraum von 10:00 Uhr-17:10 Uhr wird durch unbekannte Täter das verschlossene Padelec des Geschädigten am Bahnhof entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter der 05441-9710 entgegen.

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen Hüde, Osnabrücker Straße

Am 06.08.2022, um 11:50 Uhr kommt es in Hüde zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 75-Jährige Fahrzeugführer aus Wittmund, sowie der 29-Jährige Fahrzeugführer aus Gütersloh warten verkehrsbedingt auf einer Linksabbiegerpur. Dies bemerkt der 81-Jährige Fahrzeugführer aus Osnabrück zu spät und fährt dem Pkw aus Gütersloh auf, welcher wiederum durch den Zusammenstoß auf den Pkw aus Wittmund geschoben wird. Insgesamt werden fünf Fahrzeuginsassen leicht verletzt. An allen Pkw entsteht Sachschaden.

PK Sulingen

Fahren unter Alkoholeinfluss

Sulingen

Am Samstagabend, gegen 22:30 Uhr, kontrollierten die Beamten des PK Sulingen einen Pkw aus Diepholz. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Fahrzeugführers aus Bahrenborstel wurde festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 0,87 Promille. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest auf der Dienststelle des PK Sulingen ergab einen Wert von 0,36 mg/l. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge untersagt.

PK Syke

Trunkenheit im Straßenverkehr

Bassum, Sulinger Straße

Ein 22-Jährige Berliner Fahrzeugführer befährt am Sonnabend, den 06.08.2022, gegen 23. 30 Uhr, mit einem Transporter die Sulinger Landstraße in 27211 Bassum. Durch eine Funkstreifenwagen-besatzung wird er einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wird bei ihm Alkohol in der Ausatemluft in einer Höhe von 1,38 Promille festgestellt. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Auf Grund des Atemalkoholwertes wurde ebenfalls der Führerschein des 22-Jährigen beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrerin Heiligenloh, Gemeindestraße

Eine 64-Jährige Fahrradfahrerin befährt am Sonnabend, den 06.08.2022, gegen 19:25 Uhr, in einer Gruppe mit ihrem Pedelec die Gemeindestraße in Heiligenloh, aus Richtung Neuenmarhorst, in Richtung Ellinghausen. Im Kurvenbereich kommt der Gruppe ein 62-Jährige PKW Fahrer mit seinem PKW und Anhänger entgegen. Die Fahrradfahrerin kommt aus unbekannten Gründen mit ihrem Pedelec auf die Gegenfahrbahn und stößt gegen den Anhänger des entgegenkommenden PKW. Es kommt zum Unfall, bei dem die Fahrradfahrerin schwer verletz wird. Sie kommt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es konnte bei der Unfallaufnahme festgestellt werden, dass die Fahrradfahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Entsprechend wurde eine Blutentnahme angeordnet und durch einen Arzt durchgeführt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,00 Euro.

PK Weyhe

Fahren unter Btm-Einfluss

Weyhe, Dreyer Straße

Am Samstag, gegen 13:30 Uhr, wurde in Weyhe-Dreye, in der Dreyer Straße ein 28-Jähriger Weyher am Steuer seines Skoda kontrolliert. Sehr schnell ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel steht. Ein Urinvortest auf der Wache in Weyhe bestätigte diese Annahme, so dass von ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Da er bereits in der Vergangenheit in ähnlicher Weise aufgefallen war, dürfte er für einige Zeit auf seine Fahrerlaubnis verzichten müssen

Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Pedelec-Fahrer Stuhr, Kladdinger Straße

Am Samstag, gegen 16:00 Uhr, kam es in Stuhr, auf der Kladdinger Straße, zu einem Verkehrsunfall. 2 Männer waren auf ihren Rädern unterwegs; ihnen kam ein 60-Jähriger Bremer auf seinem Pedelec entgegen. Da einer der Radfahrer vermutlich einen Schlenker machte, musste der Pedelec-Fahrer ausweichen und stürzte in den Graben. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass einer der Radfahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand und vor Ort einen Wert von 2,49 Promille gepustet hat. Daraufhin wurde ihm auf der Dienststelle in Weyhe eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Pedelec-Fahrer kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Kradfahrer rutscht auf Ölspur aus

Stuhr/Groß-Mackenstedt, Proppstraße

Am Samstag, gegen 11:35 Uhr, befuhr ein 20-Jähriger Kradfahrer die Proppstraße in Stuhr-Gr.-Mackenstedt. Bei der Einfahrt zu einem Supermarkt kam auf einer Ölspur ins Rutschen. Einen Sturz konnte er in letzter Sekunde vermeiden, zog sich bei dem Manöver aber leichte Verletzungen zu, die ärztlich behandelt werden mussten. Die Straße musste aufwändig gereinigt werden. Es wurde festgestellt, dass eine Öldose auf der Straße ausgelaufen war, da vermutlich ein Fahrzeug darübergefahren war.

