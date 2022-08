Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr, Auffahrunfall mit drei Beteiligten - Sulingen, Versuchter Diebstahl aus Imbisswagen - Martfeld, In Gegenverkehr geraten ---

Diepholz (ots)

Stuhr Seckenhausen - Auffahrunfall mit drei Beteiligten

Am Donnerstagvormittag ereignete sich gegen 11:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 322 mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 67-Jähriger aus Schwarme befuhr mit seinem Transporter die B 322 in Fahrtrichtung Weyhe. Als ein vor ihm befindlicher PKW auf ein Grundstück abbiegen wollte, verlangsamte der 67-Jährige seine Fahrt. Eine hinter ihm fahrende 82-Jährige aus Syke bremste ebenfalls ab. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde eine folgende 43-jährige aus Weyhe mit ihrem VW Golf zu spät auf den Bremsvorgang der vorausfahrenden Fahrzeuge aufmerksam und fuhr auf den PKW der 82-jährigen auf, welcher wiederum auf den Transporter des 67-Jährigen geschoben wurde. Die 82-jährige Sykerin wurde durch den Unfall leicht an der Hand verletzt. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 6.800 Euro.

Syke Barrien - Trunkenheitsfahrt

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Freitag, um 00:30 Uhr, einen vor ihm fahrenden PKW, welcher immer wieder auf die Gegenfahrspur gerate. Als die Beamten den PKW an der B6 in Barrien stoppten, fiel ihnen sofort deutlicher Alkoholgeruch bei der 38-jährigen Fahrzeugführerin auf. Die Sykerin tätigte einen Atemalkoholtest, welcher einen Wert von 1,68 Promille ergab. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Anschließend musste sie zur Beweisführung eine Blutprobe abgeben.

Süstedt - Überholmanöver missglückt

Eine 55-jährige Vilserin überholte am Donnerstag, um 8:00 Uhr, auf der B6 in Fahrtrichtung Syke eine vor ihr fahrende Fahrzeugkolonne. Als sie auf Höhe eines PKW einer 46-Jährigen war, setzte diese ebenfalls zum Überholvorgang an. Die 55-jährige Fahrzeugführerin musste ausweichen und geriet ins Schleudern. Sie kollidierte schließlich mit der rechten Leitplanke. Der gesamte Sachschaden beträgt ca. 9.000 Euro.

Martfeld - In Gegenverkehr geraten

Eine 43-jährige Siedenburgerin befuhr am Donnerstag, um 8:30 Uhr, die Hauptstraße in Richtung Hoya und geriet aus bisher noch unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW eines 85-jährigen aus Magelsen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Personen leicht verletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden im Gesamtwert von ca. 11.000 Euro.

Sulingen - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Freitag, gegen 06:00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 25-jährigen Sulinger mit einem E-Scooter, einem sogenannten Elektrokleinstfahrzeug, als dieser den Radweg entlang der Nienburger Straße in Sulingen befuhr. Da der 25-jährige keinen gültigen Versicherungsschutz für das Fahrzeug vorweisen konnte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Sulingen - Versuchter Diebstahl aus Imbisswagen

Im Zeitraum vom 02.08.2022, 18:30 Uhr, bis 03.08.2022, 06:30 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in einen Imbisswagen in der Nienburger Straße in Sulingen einzubrechen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 700 Euro. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/949-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell