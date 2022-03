Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Unfall auf der Eichholzstraße- Zeugen gesucht!

Gevelsberg (ots)

Am Montagmorgen wurde, gegen 06:30 Uhr, eine 57-jährige Ennepetalerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein 54-jähriger wollte mit seinem VW von der Autobahnabfahrt der A1 in Richtung Gevelsberg abbiegen, als er auf der Eichholzstraße mit dem Skoda der 57-Jährigen zusammenstieß, die in Richtung Wetter unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die Ennepetalerin schwer verletzt, sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Unklar ist derzeit wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte. Beide Beteiligten geben an bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Ein technischer Defekt an der Lichtzeichenanlage wurde ausgeschlossen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02332-91665000 abgegeben werden.

