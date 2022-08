Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Polizei nimmt Einbrecher fest - Weyhe, Zeugen verhindern Diebstahl - Barnstorf, Einbruch in Schule ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Polizei nimmt Einbrecher fest

Am Mittwochabend, gegen 23:25 Uhr, wurde der Polizei durch eine Anwohnerin eine Alarmauslösung an einer Tankstelle in der Syker Straße in Melchiorshausen mitgeteilt. Als die Polizeibeamten die Tankstelle erreichten, stellten sie eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten im Nahbereich zwei 28 und 38 Jahre alte Männer angetroffen werden, welche aufgrund eines sich erhärtenden Tatverdachts vorläufig festgenommen wurden. Im weiteren Verlauf griff der 28-jährige Tatverdächtige die eingesetzten Polizeibeamten an, wobei eine 25-jährige Polizistin durch Tritte getroffen, jedoch nicht verletzt worden war. Ein 32-jähriger Polizeibeamter erlitt Schürfwunden. Da bei dem 28-Jährigen keine Haftgründe vorlagen, wurde er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 38-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, verbleibt zunächst im Gewahrsam der Polizei. Beide Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls. Auf den 28-jährigen kommt zudem ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte zu.

Weyhe - Zeugen verhindern Altmetalldiebstahl

Zwei aufmerksame Zeugen konnten am Mittwochabend, um 23:45 Uhr, einen Altmetalldiebstahl in der Industriestraße in Dreye verhindern. Die Zeugen beobachteten zwei Männer dabei, wie diese sich mit einem Transporter auf ein frei zugängliches Firmengrundstück begaben und versuchten Altmetall zu entwenden. Die hinzugerufene Polizei konnte die beiden 21 und 38 Jahre alten Männer antreffen und ihre Identität feststellen. Auf die beiden Tatverdächtigen kommt ein Strafverfahren wegen versuchten Diebstahls zu.

Stuhr - Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kiebitzmoor kam es Mittwoch, zwischen 06:50 Uhr und 16:00 Uhr. Die noch unbekannten Täter verschafften sich während der Abwesenheit der Bewohner gewaltsam Zugang zum Haus. Im Haus wurden anschließend diverse Räume durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei Weyhe, Tel. 05441 / 971-0, zu informieren.

Syke OT Barrien - Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Zeit von Dienstag, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 08:00 Uhr, wurde ein Zigarettenautomat in der Barrier Straße / Ecke Glockenstraße aufgebrochen und der gesamte Inhalt entwendet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei in Syke, Tel. (04242) 969-0, zu informieren.

Twistringen - Unfallflüchtiger gesucht

Ein 62-jähriger Mann aus Wietzen befuhr am Mittwoch, um 06:15 Uhr, mit seinem PKW die Steller Dorfstraße in Richtung Twistringen, als ihm ein schwarzer BMW entgegengekommen war. Der BMW sei dabei teilweise auf die Gegenfahrbahn geraten, so dass der 62-Jährige nach links ausweichen musste und anschließend gegen einen Baum gefahren ist. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von etwa 13.000EUR. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Bei dem BMW könnte es sich um ein Fahrzeug der 3er-Reihe handeln. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243/970570, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Drei Fahrzeuge verunfallen

Am Mittwoch, um 22:20 Uhr, wollte ein 29-jähriger Asendorfer mit seinem Auto von der Homfelder Straße nach links in die Brunnenstraße in Richtung Innenstadt abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten LKW mit Anhänger. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die Kollision wurde der PKW gegen einen, an der Kreuzung wartenden, Mercedes geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Von den insgesamt sechs beteiligten Personen wurde niemand verletzt.

Scholen - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 03.08.2022, gegen 18:40 Uhr, entfernte sich der Verursacher eines Auffahrunfalls in 27251 Scholen - Ortsteil Anstedt, unerlaubt von der Unfallstelle. Nachdem er im Einmündungsbereich der Landesstraße 341 auf die Bundesstraße 61 auf einen verkehrsbedingt haltenden roten BMW aufgefahren war, wendete der Verursacher und entfernte sich über eine Nebenstraße im Ortsgebiet Anstedt in unbekannte Richtung. Der Verursacher soll mit einem älteren PKW, mutmaßlich Opel Corsa in schwarz, an dem Motorhaube und Frontstoßfänger fehlten, unterwegs gewesen sein. Zudem sollen am PKW keine amtlichen Kennzeichen angebracht gewesen sein. An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1.000EUR. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des Unfallverursachers geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Sulingen (Tel.: 04271/9490) in Verbindung zu setzen.

Barnstorf - Einbruch in Grundschule

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch drangen Unbekannte gewaltsam in die Grundschule in der Kirchstraße ein. Ob es Diebesgut gibt, wird derzeit noch geprüft. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz unter Tel. 05441 / 971-0 entgegen.

