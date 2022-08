Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Unfall mit Streifenwagen - Borstel, Unbekannte entwenden mehrere PKW Katalysatoren ---

Diepholz (ots)

Bassum - Unfall mit Streifenwagen

Zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Streifenwagens der Polizei Syke kam es am Montag, gegen 20:10 Uhr, auf der L333 / Bassumer Straße. Mehrere Fahrzeuge befuhren hintereinander die L333 in Richtung Syke, als ein Autofahrer trotz Überholverbots ausscherte, um das vor ihm fahrende Fahrzeug zu überholen. Die Besatzung eines ebenfalls in der Kolonne fahrenden Streifenwagens bemerkte den Verkehrsverstoß und wollte den Fahrzeugführer zwecks Ahndung einer Verkehrskontrolle unterziehen. Für diesen Zweck überholte der Fahrer des Streifenwagens unter Nutzung von Sonderrechten die vor ihm fahrenden Fahrzeuge. Zeitgleich wollte eine ebenfalls in der Kolonne fahrende 38-jährige Bassumerin nach links in die Feldstraße abbiegen. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem überholenden Streifenwagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, welcher auf insgesamt 8.500EUR geschätzt wird. Aus Neutralitätsgründen wurde der Verkehrsunfall durch die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei Wildeshausen aufgenommen.

Borstel - Unbekannte entwenden mehrere PKW Katalysatoren

Eine unbekannte Täterschaft begab sich im Zeitraum von Freitag, 23:00 Uhr, bis Samstag, 06:00 Uhr, auf das Gelände eines Autohändlers in der Sulinger Straße in Borstel und baute aus mehreren Autos die Katalysatoren aus, um diese anschließend zu entwenden. Die Täter müssen dabei mit einem Fahrzeug vorgefahren sein. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, die Polizei Sulingen, Tel.-Nr. 04271/949-0, zu verständigen.

