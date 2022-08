Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe, Große Menge E-Scooter entwendet - Stuhr, Kleinkind bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Neuenkirchen, Alkoholisiert mit Straßenbaum kollidiert ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Große Menge E-Scooter aus Lagerhalle entwendet

In der Zeit von Freitag, 29.07, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 31.07.2022, 10:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle in der Straße Mittelwendung in Dreye. Von dort wurden diverse originalverpackte E-Scooter sowie E-Kettensägen entwendet. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, die Polizei Weyhe unter der Tel. 0421 / 8066-0 zu verständigen.

Stuhr - Kleinkind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag, um 13:20 Uhr, in der Blockener Straße wurde ein 2-jähriger Junge leicht verletzt. Das Kind lief unvermittelt auf die Straße, als dort ein 55-jähriger Autofahrer aus Schwanewede Richtung Alt-Stuhr fuhr. Obwohl der Autofahrer eine Notbremsung durchführte und versuchte dem Kind auszuweichen, stieß das Kind mit dem hinteren Radkasten zusammen. Es verletzte sich dabei leicht am Fuß. Vermutlich konnte durch die schnelle Reaktion des Autofahrers schlimmeres verhindert werden.

Stuhr - Mehrere PKW aufgebrochen

Auf einem Parkplatz am Warwer Sand in der Ristedter Straße in Stuhr schlug ein unbekannter Täter gleich mehrfach zu. Am Sonntag zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr wurden bei mindestens drei geparkten Autos die Seitenscheiben eingeschlagen und Gegenstände aus den Fahrzeugen gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 8066-0, entgegen.

Rehden - Zu schnell und alkoholisiert im Auto unterwegs

Strafrechtliche Konsequenzen hat eine Autofahrt für einen 23-jährigen Rehdener. Dieser fiel den Beamten der Polizei Diepholz auf, als er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die B214 in Rehden befuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass sich der Fahrzeugführer alkoholisiert hinter das Steuer gesetzt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,03 Promille. Dem jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem musste er seinen Führerschein abgeben.

Sulinger Bruch - Auto überschlägt sich

Am 31.07.2022, um 12:30 Uhr, befuhr eine 67-jährige Fahrzeugführerin den Sulinger Damm in Sulingen in Richtung Sulinger Bruch. Aus bislang unbekannter Ursache kommt sie nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert dort mit einem Straßenbaum, wird zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo sich das Fahrzeug überschlägt und auf dem Dach zum Stillstand kommt. Die 67-jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt. Am Fahrzeug entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Der Baum wird ebenfalls erheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt.

Neuenkirchen / Göddern - Alkoholisiert mit Straßenbaum kollidiert

Am Montag, 01.08.2022, gegen 02:30 Uhr, befuhr ein 21-jährger Fahrzeugführer mit seinem Pkw die Kreisstraße 9 in Neuenkirchen im Ortsteil Göddern in Richtung Wedehorn. Aus bislang unbekannter Ursache kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert dort mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer wurde durch die Kollision schwer verletzt. Bei der Unfallaufnahme konnte durch die herbeigerufenen Polizeibeamten erheblicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Der Führerschein des jungen Mannes wurde noch vor Ort beschlagnahmt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell