Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 30.07.22

Diepholz (ots)

PK Sulingen

Wehrbleck - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am frühen Freitagmorgen befuhren ein 19-Jähriger aus Sulingen mit einem Transporter Renault Trafic und ein 45-jähriger Sulinger mit einem Lkw Scania in der genannten Reihenfolge in einer Kolonne die Sulinger Straße (B 214) von Sulingen kommend in Fahrtrichtung Diepholz. In Höhe der Ortschaft Wehrbleck beabsichtigte der 45-Jährige mit seinem Lkw die Kolonne, welche ca. 50 km/h fuhr, zu überholen. Als er sich in Höhe des Transporters befand, scherte auch der 19-Jährige mit diesem nach links zum Überholen aus. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Transporter ins Schleudern geriet und sich in der Berme am linken Fahrbahnrand überschlug. Der 19-Jährige wurde augenscheinlich nicht verletzt, aber vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Durch den Unfall wurde zudem ein Teil der Umfriedung eines Grundstücks an der Sulinger Straße in Wehrbleck beschädigt. Schadenshöhe ca. 4500,- Euro

PK Weyhe

Weyhe - Dreye

Auto aufgebrochen

Am 29.07.2022, im Zeitraum von 14:00 bis 17:00 Uhr, ist in der Rieder Straße, auf dem Parkplatz an der Alten Weser, ein Auto aufgebrochen worden. Die bisher unbekannte Täterschaft hat hierzu eine Seitenscheibe des Autos eingeschlagen. Diebesgut ist mutmaßlich nicht erlangt worden. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen.

PK Syke

Twistringen - versuchter Einbruch in Zahnarztpraxis

In der Nacht von Donnerstag 21:00 Uhr bis Freitag 07:30 Uhr, haben bisher noch unbekannte Täter versucht, in eine Zahnarztpraxis in Twistringen einzubrechen. Der Versuch misslang, die Räume wurden nicht betreten und es wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Wer in der Zeit etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei in Twistringen (04243-970570) zu informieren.

Bassum - versuchter Einbruch in einen Wohnwagen

In dem Zeitraum von Mittwoch den 27.07.2022, 18:00 Uhr bis Donnerstag den 28.07.2022, 13:00 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht in einen Wohnwagen in Osterbinde einzubrechen. Gestohlen wurde nichts, aber der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder weitere sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei in Bassum unter (04241-971680).

Bassum - Feld gerät in Brand

In Bramstedt/ Bünte entzünden sich am Freitag gegen 16:00 Uhr, im Rahmen von Mäharbeiten ca. 100 qm eines Feldes. Infolgedessen wird ein Zaun sowie ein nicht befüllter Reservetank des Mähdreschers durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Der Sachschaden beträgt ca. 5600 Euro.

Bassum - Sachbeschädigung in Bassum

Am Freitag in der Zeit von 19:00 Uhr bis 21:30 Uhr wird der Glaseinsatz einer Haustür in der Straße "Auf dem Scheunenbrink" in Bassum beschädigt. Wem Freitag dort etwas aufgefallen ist, wird gebeten, die Polizei in Bassum (04241-971680) anzurufen.

Bassum/ Neubruchhausen - Schwerverletzte Person nach Verkehrsunfall

Am Freitag gegen 16:30 Uhr beabsichtigt ein 78-Jähriger Syker mit seinem Pkw, von einem Parkplatz nach rechts auf die Hauptstraße in Neubruchhausen zu fahren. Hierbei kommt es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw eines 52-Jährigen, der die Hauptstraße in Richtung Bundesstraße 6 befährt. Bei dem Unfall wird der 52-Jährige schwer verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit. Es entsteht ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell