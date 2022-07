Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Diepholz - Beherztes Eingreifen eines Verkehrsteilnehmers verhindert Unfall, Eydelstedt - Verkehrsunfall Unfall mit hohem Sachschaden, Asendorf - Versuchter Einbruch in Pkw und Scheune

Diepholz (ots)

Diepholz - Beherztes Eingreifen eines Verkehrsteilnehmers verhindert Unfall

Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls geriet am Mittwochmorgen ein 38-jähriger Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine auf der Bundesstraße 214 in den Gegenverkehr. Zuvor versuchte dieser sein Fahrzeuggespann mehrfach abzustoppen. Ein 59-jähriger Verkehrsteilnehmer erkannte die hilflose Lage des Fahrers, konnte die Tür zum Führerhaus der Sattelzugmaschine öffnen und den Sattelzug zum Stehen bringen. Durch das beherzte Eingreifen des Zeugen konnte ein Unfall verhindert werden. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Wagenfeld - PKW gerät in Brand

Aus noch ungeklärter Ursache geriet am gestrigen Mittag in der Bahnhofstraße der Bereich der Mittelkonsole eines PKW VW in Brand. Das Feuer konnte durch einen Zeugen mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Eydelstedt - Verkehrsunfall Unfall mit hohem Sachschaden

Gegen 19.40 Uhr ereignete sich am gestrigen Abend ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Barver Straße (L 334) / Donstorf. Ein 45-Jähriger aus Wetschen befuhr die Straße Donstorf und beabsichtigte, die L 334 zu überqueren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten PKW eines 44-jährigen Bremers, der mit seinem PKW die L 334 aus Eydelstedt kommend in Fahrtrichtung Barver befuhr. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der 44-jährige Bremer wurde leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 21.000 Euro.

Asendorf - Versuchter Einbruch in Pkw und Scheune

Am 27.07.2022 gegen 23.40 Uhr versuchten derzeit unbekannte Täter gewaltsam in einen verschlossenen Pkw in der Straße Niederwald in Asendorf einzudringen. Weiterhin versuchten die Täter auch auf dem dortigen Grundstück in eine Scheune zu gelangen. Beides misslang und die Täter flüchteten. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. Zeugen, die im o.g. Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Stuhr/Brinkum - Rauchmelder schlägt Alarm

Am Mittwochabend gegen 21.00 Uhr schlug ein Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Erichstraße Alarm, woraufhin Feuerwehr und Polizei alarmiert wurden. Eine Anwohnerin stellte zudem Rauchentwicklung aus einem Fenster fest. In der betroffenen Wohnung war glücklicherweise kein Feuer feststellbar. Ursächlich für die Rauchentwicklung und das Auslösen des Rauchmelders war ein vergessener Topf auf dem Herd. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell