POL-DH: Sulingen - Teleskoplader entwendet, Twistringen - 43 Stangen Zigaretten beschlagnahmt, Groß Mackenstedt - Zeugen nach Beleidigung, Körperverletzung und Unfallflucht gesucht

Diepholz (ots)

Sulingen - Werkzeug von Baustelle gestohlen

Bereits in der Nacht vom 21. auf den 22.07.22 wurden von einer Baustelle der Langen Straße in Sulingen mehrere hochwertige Werkzeuge entwendet. Der Schaden liegt bei ca. 650 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Sulingen unter Telefonnummer 04271/9490.

Sulingen - Teleskoplader entwendet

In der Nacht vom 22.7. auf den 23.07.22 wurde von einem landwirtschaftlichen Gehöft im Sulinger OT Klein Lessen ein Teleskoplader aus einer unverschlossenen Scheune entwendet. Der Schaden liegt bei ca. 70000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Sulingen unter 04271/9490.

Syke - Motorradfahrer verunglückt

Am Sonntagnachmittag um kurz nach 16 Uhr ist auf der Halbetzer Straße ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Nordenham nach links von der Straße abgekommen. Der verletzte Mann wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Yamaha entstand hoher Sachschaden.

Twistringen - 8500 Zigaretten gefunden

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle an der Lindenstraße wurden am Samstag gegen 23.30 Uhr in einem VW Golf 43 Stangen unverzollte Zigaretten gefunden. Der 20-jährige Bassumer konnte dafür keinen Steuernachweis erbringen, somit wurden die Zigaretten vorläufig beschlagnahmt.

Groß Mackenstedt - Beleidigung, Körperverletzung und Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am 14.07.2022 kam es gegen 17.15 Uhr zu einer Beleidigung, Körperverletzung und Verkehrsunfallflucht zum Nachteil eines 60-Jährigen aus Stuhr. Zum Vorfallszeitpunkt befuhr ein 60-Jähriger mit seinem PKW Skoda (schwarz) die Straße Am Großen Heerweg. In Höhe der Bahnschienen kam es zu einer riskanten Verkehrssituation zwischen dem PKW-Fahrer und einem Pedelecfahrer. Hieraus entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung zwischen den Verkehrsteilnehmern, wobei der 60-Jährige beleidigt wurde. Nachdem der Pedelecfahrer seine Fahrt fortsetzte, folgte ihm der PKW-Fahrer. In Höhe des nahe gelegenen Wanderparkplatzes kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung, bei der es zu einem körperlichen Übergriff seitens des Pedelecfahrers zum Nachteil des 60-Jährigen kam. Dieser wurde, nachdem er aus seinem PKW ausgestiegen war, von dem Pedelecfahrer mit dem Rad angefahren und geschlagen. Der Mann flüchtete mit seinem Rad über einen Feldweg in Richtung Delmenhorst und wird wie folgt beschrieben: 40-45 Jahre alt, Glatze, normale Statur, ca. 180 cm, bekleidet mit Camouflage Weste, Shorts und führte ein schwarzes Herrenfahrrad (Pedelec) mit. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Stuhr, Tel.: 0421/427079-0, in Verbindung zu setzten.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Sonntag kam es gegen 03.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Syker Straße in Brinkum. Ein 35-jähriger aus Weyhe befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Ford Fiesta die Syker Straße in Fahrtrichtung Bremer Straße. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen auf dem Parkstreifen abgestellten BMW. Eine 29-jährige Beifahrerin im Ford wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 Euro.

