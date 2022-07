Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung PI Diepholz vom 23.07.2022

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Lemförde, Auf den Bülten Am 22.07.2022, gegen 22:00 Uhr befährt ein 23-Jähriger Fahrzeugführer aus Stemwede mit seinem Pkw die Straße Auf den Bülten in Lemförde. Bei einer Verkehrskontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Eine Blutprobe wird durchgeführt und die Weiterdfahrt untersagt.

Diebstahl aus einer Bibliothek

Lemförde, Hauptstraße In der Nacht vom 21.07.2022, 20:00 Uhr, bis 22.07.2022, 09:00 Uhr, ist es zu einem Diebstahl von Bargeld aus einer Bibliothek in Lemförde gekommen. Hierzu ist durch einen unbekannten Täter ein rückwärtiges Fenster eingeschlagen worden und sich so Zutritt verschafft worden. Wer Hinweise zum Täter machen kann meldet sich bitte bei der Polizei Lemförde unter 05443-203440.

PK Sulingen

Diebstahl von Maschinen von Baustelle Sulingen, Lange Straße Im Zeitraum von Donnerstag 16:00 Uhr, bis Freitag 09:00 Uhr, entwendet ein unbekannter Täter diverse Maschinen wie Bohrhammer, Akkuschrauber, Trennschleifer und zugehörige Ladegeräte der Marke Makita von einer Baustelle in der Langen Str. in Sulingen. Wer Hinweise zum Täter oder verdächtigen Umständen geben kann wendet sich bitte an die Polizei in Sulingen unter 04271-9490.

PK Syke

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Syke, Bremer Straße Der 67-Jährige Fahrzeugführer aus dem Saterland befährt mit seinem PKW die Bremer Straße aus Bremen in Richtung Syke. In Höhe der Hausnummer 55 kommt er aus ungeklärten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn. Der entgegenkommende 58-Jährige Fahrzeugführer aus Syke versucht mit seinem PKW nach rechts auszuweichen. Es kommt dennoch zu einem Zusammenstoß. Anschließend stößt der PKW des 67-Jährigen leicht gegen einen ebenfalls entgegenkommenden PKW einer 60-Jährigen Bassumerin. Der 67-Jährige Fahrzeugführer wird bei dem Unfall schwer verletzt und es entsteht ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

