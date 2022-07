Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Polizei nimmt Einbrecher fest - Bassum und Bruchhausen-Vilsen, Sachbeschädigungen durch Graffiti ---

Diepholz (ots)

Bassum - Sachbeschädigung an der Schule

In der Zeit von Samstag bis Montag früh kam es zu einer Sachbeschädigung an der Oberschule am Petermoor. Bisher noch unbekannte Sprayer besprühten die Mülltonnen und die Außentreppe mit mehreren Graffitis. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei Bassum bittet um Hinweise unter Tel. 04241 / 971680.

Syke - Einbruch in Geschäft

Bisher noch unbekannte Einbrecher haben sich Mittwochnacht um kurz vor 4:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Fachgeschäft für Tabakwaren im oberen Teil der Hauptstraße verschafft. Entwendet wurden mehrere E-Zigaretten. Der gesamte Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Twistringen - Überfall nach Schützenfest

Ein 18-jähriger Twistringer ist am Dienstag auf dem Heimweg von zwei Männern überfallen worden. Ihm wurde das Portemonnaie mit sämtlichen Ausweispapieren und Bargeld, sowie das Handy entwendet. Bei einer Hausdurchsuchung bei einem in Verdacht geratenen 19-jährigen Twistringer konnte das Handy aufgefunden werden. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

Twistringen - Einbrecher festgenommen

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Dienstagabend gegen 23:15 Uhr einen Einbruchsversuch in ein griechisches Restaurant an der Kirchstraße. Die unverzüglich eintreffende Polizeistreife konnte zwei Tatverdächtige verfolgen und auch kurze Zeit später festnehmen. Die Tat wurde gemeinschaftlich von einem 37-jährigen Twistringer und einem 30-jährigen Mann aus Ganderkesee begangen.

Bruchhausen-Vilsen - Sachbeschädigungen durch Graffiti

Am vergangenen Wochenende wurden an der Langen Straße eine Gebäudewand, ein Verkaufsanhänger sowie ein Verkaufsstand für Erdbeeren mit Graffiti-Symbolen besprüht. Der Sachschaden beträgt über 800 Euro. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

