Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Bedrohung mit Schreckschußwaffe - Stuhr, Diebstahl an 21 Lkw - Syke, Rentnerin Opfer eines Trickdiebstahls ---

Diepholz (ots)

Syke - angebliche Bedrohung

Eine gemeldete Bedrohung mit einer Schußwaffe am Bahnhof in Syke, stellte sich als Streit heraus, bei dem mit einer Schreckschußwaffe gedroht wurde.

Gegen 18.30 Uhr erhielt die Polizei gleich mehrere Anrufe, die eine Bedrohung eines Mannes am Bahnhof Syke mit einer Schußwaffe meldeten. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie keine Personen mehr feststellen. Laut Zeugen waren die Täter mit zwei Pkw in Richtung Innenstadt geflüchtet. Auch das Opfer war nicht mehr am Bahnhof. Nach kurzer Fahndung konnten alle beteiligten Personen noch in der Nähe des Bahnhofes angetroffen werden. Sie gaben übereinstimmend an, einen Streit gehabt zu haben, hätten sich aber bereits wieder vertragen. Auf Nachfrage gaben die 18, 21 und 28 Jahre alten Männer zu, eine Schreckschußwaffe benutzt zu haben, diese aber in einem Gebüsch entsorgt. Zusammen mit der Polizei konnte die Schreckschußwaffe in Bahnhofsnähe gefunden werden. Die drei Tatverdächtigen wurden für weitere polizeiliche Maßnahmen zur Dienststelle verbracht. Das 17-jährige Opfer wurde an die Eltern übergeben.

Stuhr - Diebstahl an Lkw

Im Laufe des letzten Wochenendes von Freitag, 18 Uhr, bis Montag gegen 09 Uhr haben Unbekannte in Stuhr, Im Meer, von 21 Lkw Abgasnachbehandlungssysteme entwendet. Die Täter durchtrennten die Zuleitungen und schraubten dann die Systeme ab. Da die Täter ein Fahrzeug für den Transport des Diebesgutes benutzt haben müssen, bittet die Polizei um Hinweise. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind wird gebeten, die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, zu informieren.

Stuhr - Fast zwei Promille und ohne Führerschein

Einen 41-jährigen Bremer stoppte die Polizei am Montag gegen 23.00 Uhr auf der Bremer Straße in Stuhr. Der 41-Jährige ist nicht nur nicht im Besitz eines Führerscheines, er stand auch erheblich unter Alkoholeinfluss. Die Überprüfung der Atemluft ergab einen Wert von 1,98 Promille. Nach der Blutprobe war die Weiterfahrt für den 41-Jährigen beendet. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren und weitere Zeit ohne einen Führerschein.

Syke - Diebe bestehlen Rentnerin

In Syke, Bergstraße, wurde gestern gegen 17.00 Uhr eine 99-jährige Frau Opfer einer Straftat. Ein bisher noch unbekannter Mann wollte über die geöffnete Terrassentür das Haus betreten, bemerkte aber, dass die Hauseigentümerin ihn gesehen hat und lockte sie unter einem Vorwand auf die Terrasse. In der Zwischenzeit gelangte ein zweiter Täter unbemerkt ins Haus und stahl u.a. Schmuck. Zeugen haben bereits berichtet, dass es sich um zwei dunkel gekleidete Männer handelte, deren PKW in der Straße "Am Hang" geparkt war und mit dem sie sich anschließend entfernten. Wer weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 969-0, zu informieren.

Bassum-Bramstedt - Auffahrunfall

Am Montagnachmittag um 15.15 Uhr kam es auf der Bassumer Straße zu einem Auffahrunfall mit hohem Schaden. Ein 48-jähriger LKW-Fahrer musste verkehrsbedingt sein Fahrzeug abbremsen. Der dahinterfahrende, 26-jährige Sprinter-Fahrer bremste sein Fahrzeug ebenfalls ab. Dies bemerkte aber ein 74-jähriger Mazda-Fahrer zu spät, fuhr auf den Sprinter auf und schob diesen noch auf das erste Fahrzeug. Durch den heftigen Aufprall wurde der Mazda in den Gegenverkehr geschleudert und prallte dann noch auf den Opel Corsa einer entgegen kommenden 26-jährigen Bassumerin. Die Beifahrerin im Mazda wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst versorgt. Der Mazda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 17000 Euro.

Diepholz - Einbruch

Den Zeitraum von Sonntag 08 Uhr bis Montag 09.30 Uhr nutzten Unbekannte, um von einem Baumarktgelände in der Schömastraße Gartenmöbel und Hängematten zu entwenden. Dazu öffneten die Täter einen Bauzaun. Der Abtransport muss mit einem Fahrzeug geschehen sein, daher bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu informieren.

Borstel - Katalysatoren entwendet

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte insgesamt 6 Katalysatoren entwendet. Die Täter verschafften sich Zugang zum umzäunten Gelände eines Autohandels in Borstel. Von 6 PKW wurden die Katalysatoren ausgebaut und entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell