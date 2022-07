Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke, Falsche Kennzeichen und unter Alkoholeinfluss - Stuhr, Pkw aufgebrochen - Sulingen, Graffiti ---

Diepholz (ots)

Syke-Henstedt - Kennzeichenmissbrauch und mehr

Am Sonntag um 11.30 Uhr konnte die Polizei einen 43-jährigen Pkw-Fahrer aus Weseloh stoppen, der mit deutlichen Ausfallerscheinungen am öffentlichen Straßenverkehr teilnahm. Er war mit einem Renault Clio auf der Henstedter Straße unterwegs und kam nach links von der Fahrbahn ab. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 0,59 Promille. Zusätzlich hatte der Fahrer aber auch noch Drogen konsumiert. Die Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass die angebrachten Kennzeichen nicht zu dem Pkw gehörten und nur eine Zulassung vortäuschen sollten. Dem 43-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwarten jetzt gleich mehrere Strafverfahren. Zur weiteren Gefahrenabwehr hat die Polizei die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Bassum-Neubruchhausen - Krad-Fahrer zu schnell

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei am Sonntag an der Sudwalder Straße wurde gegen 17.00 Uhr ein Motorradfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Der 29-jährige Fahrer aus Asendorf überschritt mit seiner Suzuki die zulässigen 50 km/h um 79 km/h, er wurde mit einer Geschwindigkeit von 129 km/h Neben einer hohen Geldbuße erwartet den 29-Jährigen auch ein Fahrverbot.

Stuhr - Pkw aufgebrochen

Am Sonntag in der Zeit von 12.50 Uhr bis 16.15 Uhr haben Unbekannte die hintere linke Scheibe eines Pkw VW-Tiguan zerstört. Das Fahrzeug stand an der Kladdinger Straße auf dem Parkplatz Ochtumdeich. Der Unbekannte durchwühlte das Handschuhfach und entwendete schließlich zwei Jeanshosen. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Sulingen - Sachbeschädigung durch Graffiti

Am Samstag gegen 22.10 Uhr haben Unbekannte einen Stromkasten in Sulingen, Schützenstraße, mit Graffiti besprüht. Zeugen haben zunächst 4 - 5 Jugendliche an der Tatörtlichkeit gesehen, die konnten jedoch nicht mehr angetroffen werden. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/9490, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell