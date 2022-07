Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der Polizeiinspektion Diepholz vom 16.07.2022

PI Diepholz

Brand eines Mehrfamilienhauses

Am Morgen des 16.07.2022 kam es in Diepholz in einem an der Bahnstrecke gelegenen Mehrfamilienhaus aus bislang unbekannter Ursache zu einem Wohnungsbrand. Durch den Brand wurde das gesamte Wohnhaus stark beschädigt. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Einer der Bewohner rettete sich durch einen Sprung aus dem 1. Obergeschoss und erlitt hierdurch eine Fraktur der unteren Extremitäten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 150000 Euro.

PK Sulingen

Keine besonderen Vorkommnisse.

Polizeikommissariat Syke

Diebstahl an landwirtschaftlichen Zugmaschinen in Bassum In der Nacht vom 14. auf den 15.07.22 ist es auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Bassum in der Straße Katenkamp zu einem Diebstahl gekommen. Dort sind die GPS-Antennen von zwei landwirtschaftlichen Zugmaschinen im Wert von 3600 EUR entwendet worden. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242-9690 entgegen.

Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Syke Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 14. auf den 15.07.22 einen Zigarettenautomaten in der Boschstraße in Syke aufgebrochen und den gesamten Inhalt entwendet. Es ist ein Schaden von ca. 1200 EUR entstanden. Die Polizei Syke bittet unter der Telefonnummer 04242-969-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Polizeikommissariat Weyhe

Keine besonderen Vorkommnisse.

