POL-DH: --- Motorradkontrollen der Polizei - Scholen, Pkw überschlägt sich, Fahrer bleibt unverletzt - Twistringen, Diebstahl Portemonnaie

Motorradkontrollen gegen schwere Unfälle - Polizei kontrollierte am zweiten Geschwindigkeitsmesswochenende

Zum zweiten Mal in diesem Jahr hat die Polizei im Landkreis Diepholz Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer in den Blick genommen. Vom 08. Bis zum 10. Juli wurde kontrolliert, um so schwere Motorradunfälle zu verhindern und Anwohner vor unnötigem Lärm zu schützen. "Und das Ergebnis unserer Anstrengungen ist gut! Es zeigt, dass sich die Mehrzahl der Motorradfahrenden, zumindest im Kontrollzeitraum, an die Regeln hält.", so Polizeihauptkommissar Ingo Büntemeyer (Sachbearbeiter Verkehr bei der PI Diepholz und Koordinator des Einsatzes).

Die Einhaltung von Tempolimits und die Überprüfung des technischen Zustands von Motorrädern bildeten die Schwerpunkte bei der Kontrollaktion. Insgesamt waren dabei mehr als 50 Polizeibeamtinnen und -beamte und zwei Mitarbeiter des Landkreis Diepholz mit unterschiedlichen Geschwindigkeitsmessgeräten im Einsatz. Auf den beliebten Motorradstrecken wurden diverse Motorradfahrer kontrolliert. Ein Motorradfahrer fiel durch seine riskante Fahrweise besonders negativ auf. Er wurde auf der Landesstraße 331 zwischen Schwarme und Emtinghausen von einem Videomessfahrzeug der Polizei mit 169 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h gemessen. Der Biker wird demnächst zwei Monate auf seinen Führerschein verzichten müssen. Außerdem erhält er zwei Punkte im Fahreignungsregister und einen Bußgeldbescheid in Höhe von 600 Euro.

Insgesamt wurden 120 Geschwindigkeitsverstöße, davon 12 x Motorrad, festgestellt. Die Polizei registrierte auch 25 technische Manipulationen an Motorrädern (nicht zugelassenen Schalldämpfer verbaut, DB-Killer aus Schalldämpfer entfernt, Reifen ohne ausreichendes Profil etc.).

"Die Anzahl der Geschwindigkeitsverstöße ist im Verhältnis zur Anzahl der kontrollierten Motorräder erfreulich gering. Zu schnelles Fahren ist jedoch nach wie vor die Unfallursache Nummer eins für tödliche Motorradunfälle. Deshalb haben wir verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und werden auch in Zukunft Kontrollen durchführen", resümiert der Gesamteinsatzleiter Erster Polizeihauptkommissar Andreas Meyer.

Weyhe - Pkw aufgebrochen

An der Rieder Straße, auf einem Parkplatz am Badesee, haben gestern in der Zeit zwischen 18 Uhr und 21.30 Uhr Unbekannte zwei Pkw aufgebrochen. An einem BMW wurde eine Seitenscheibe zerstört und aus dem Wageninnere ein Rucksack entwendet. Bei einem VW-Polo wurde die Heckscheibe zerstört und das Fahrzeug durchwühlt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Stuhr - Radfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr auf der Diepholzer Straße wurde gestern gegen 11.45 Uhr eine 58-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Eine 80-jährige Pkw-Fahrerin wollte den Kreisverkehr verlassen und in die Bassumer Straße Richtung ZOB fahren. Hierbei übersah sie die Radfahrerin und beide kollidierten. Die Radfahrerin wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Schaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Twistringen - Portemonnaie entwendet

Am Dienstagvormittag wurde einer 51-jährigen Kundin beim Aldi-Markt an der Großen Straße das Portemonnaie aus einer Einkaufstasche, die im Einkaufswagen abgelegt war, entwendet. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr. Die Geldbörse war mit sämtlichen Ausweisen, Kreditkarten, Führerschein und Bargeld bestückt. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu informieren.

Bruchhausen-Vilsen - Versuchter Diebstahl

Zwei unbekannte junge Männer haben am Mittwoch um 10:40 Uhr im Lidl-Markt versucht, einer 67-jährigen Frau das Portemonnaie aus der Tasche zu ziehen. Die Frau wurde durch einen der Männer abgelenkt, hat aber das Vorhaben sofort durchschaut. Als sie laut rief, kamen ihr zwei Mitarbeiter des Marktes sofort zur Hilfe, aber die Täter konnten unerkannt entkommen. Wer Hinweise zu den Männern geben kann, wird gebeten, die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu informieren.

Scholen - Pkw überschlägt sich

Am Mittwoch gegen 05.30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer die Blockwinkeler Straße (B61) im Bereich Scholen aus Richtung Bassum kommend in Richtung Sulingen. Dort wich er einer Katze, kam ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Grünstreifen. Der Pkw kam erst ca. 20 Meter neben der Fahrbahn auf einem Feld zu Stillstand. Der 25-jährige Fahrer blieb nach ersten Ermittlungen unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 2700 Euro geschätzt.

Wehrbleck - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Am Mittwoch gegen 17:45 Uhr befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer die Bundesstraße 214 im Bereich Wehrbleck aus Richtung Sulingen kommend in Richtung Diepholz. Der 24-Jährige beabsichtigte nach rechts in einen Feldweg abzubiegen. Dieses erkannte die dahinterfahrende 23-jährige Pkw-Fahrerin zu spät und fuhr auf den vor ihr fahrenden Pkw auf. Das vorausfahrende Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls in den rechten Straßengraben geschleudert. Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 16000 Euro geschätzt.

