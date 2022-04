Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: 27-Jährige auf Autobahnparkplatz attackiert

Ludwigsburg (ots)

Nach einer sexuell motivierten Attacke auf eine 27 Jahre alte Frau am Freitagabend, 15.04.2022, auf dem Autobahnparkplatz "Kälbling" entlang der Bundesautobahn 81 Fahrtrichtung Heilbronn, im Bereich Steinheim an der Murr, ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Als die Frau gegen 23.30 Uhr ihre kleine Notdurft hinter dem Toilettenhaus verrichtete, wurde sie plötzlich von einem unbekannten Täter festgehalten. Dem Täter gelang es die Frau im Bereich des Oberkörpers unsittlich zu berühren. Sie setzte sich jedoch zur Wehr und ein noch unbekannter Zeuge eilte ihr letztlich zur Hilfe. Der Täter ergriff hierauf die Flucht in das angrenzende Waldgebiet. Bei diesem soll es sich um einen etwa 190 cm großen und sportlichen Mann mit Drei-Tage-Bart gehandelt haben. Zwischen dem Opfer und dem Zeugen kam es zu keiner Kommunikation. Der Zeuge soll etwa 50 Jahre alt gewesen sein, hatte einen Drei-Tage-Bart, wohl einen Bauchansatz, trug eine Lederjacke und sprach deutsch mit osteuropäischem Akzent. Die Polizei bittet insbesondere diese Person sich dringend unter Tel. 0800 1100225 zu melden. Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter derselben Nummer an die Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell