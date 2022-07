Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Gas und Bremse verwechselt - Lembruch, E-Scooter entwendet - Weyhe, Pedelec-Fahrerin bei Sturz schwer verletzt ---

Diepholz (ots)

Lembruch - E-Scooter entwendet

Bereits am Freitag der letzten Woche in der Zeit zwischen 15 und 16 Uhr haben Unbekannte die Gelegenheit genutzt und einen E-Scooter entwendet. Der Hausmeister im Ferienpark, Schodden Hof, hatte den E-Scooter beim Arbeiten vor einem Geräteraum im Bereich Skaterplatz bzw. Parkplatz abgestellt. Nach Beendigung der Arbeiten war der E-Scooter weg. Hinweise auf den Verbleib des E-Scooter oder einen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Lemförde, Tel. 05443 / 203440, entgegen.

Weyhe - Radfahrerin schwer gestürzt

Eine 73-Jährige ist am gestrigen Dienstag gegen 16.30 Uhr in Dreye, Bahnweg, schwer mit ihrem Pedelec gestürzt. Die Frau war am Deich in Richtung Weyhe unterwegs. An einem Gefälle im Bereich der Bahnunterführung war sie ohne erkennbaren Grund gestürzt und sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen. Die Frau musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Oldenburger Klinik geflogen werden.

Stuhr - Gegen Baum gefahren

Aus noch ungeklärter Ursache ist eine 67-jährige Pkw-Fahrerin am gestrigen Dienstag gegen 14.20 Uhr verunfallt. Sie befuhr die Varreler Landstraße, geriet dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die 67-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Pkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 5200 Euro beziffert.

Twistringen - Einbruch

In der Zeit von Montagabend, ca. 22.30 Uhr, bis Dienstagfrüh um 8.00 Uhr sind Unbekannte in einen türkischen Imbiss an der Bahnhofstraße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und brachen einen Zigaretten- und einen Geldspielautomaten auf. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, entgegen.

Bassum - Gas und Bremse verwechselt

Ein 85-jähriger Autofahrer wollte am Dienstag um kurz nach 16 Uhr mit seinem Toyota aus einer Parkbucht an der Sulinger Straße ausfahren und hat versehentlich im Vorwärtsgang einen vor ihm stehenden Renault Twingo angefahren. Danach trat er weiter auf das Gaspedal und schob den Renault noch auf einen VW Touareg. Verletzt wurde niemand, aber der Sachschaden beträgt rund 20000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell