Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Polizeieinsätze anl. Schützenfest und Freiluftfete - Verkehrsunfälle mit Verletzten in Sulingen und Weyhe ---

Diepholz (ots)

Drentwede und Stuhr - Schützenfest und Freiluftfete

Die Polizei musste am vergangenen Wochenende beim Schützenfest in Drentwede und der Freiluftfete in Stuhr-Heiligenrode mehrere Anzeigen u.a. wegen sexueller Belästigung, Körperverletzung und Beleidigung aufnehmen.

Beim Schützenfest in Drentwede geriet ein Streit zwischen zwei Besuchern außer Kontrolle und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein weiterer Besucher wurde bei einer Auseinandersetzung mit dem Sicherheitsdienst verletzt.

Bei der Freiluftfete am Samstag in Stuhr musste die Polizei gleich drei wechselseitige Körperverletzungen aufnehmen. Einem Besucher wurde eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen, er erlitt eine Platzwunde. Eine weibliche Besucherin wurde durch sog. "Antanzen" sexuell belästigt. Der Verursacher konnte ausfindig gemacht werden. Neben einer Anzeige erhielt er einen Platzverweis, was er mit Beleidigungen gegen die eingesetzte Polizeistreife quittierte.

Sulingen - Motorradfahrer leicht verletzt

Am Sonntag gegen 11.30 Uhr befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer die Kreisstraße 1 in Sulingen im Ortsgebiet von Rathlosen. Beim Durchfahren einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen angrenzenden Straßengraben. Der 60-jährige wurde dabei zum Glück nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Wagenfeld - Mit zwei Promille unterwegs

Die Polizei stoppte in der Nacht zum Montag gegen 01.05 Uhr in Wagenfeld auf der Barver Straße einen 33-jährigen Pkw-Fahrer, der unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 2 Promille. Der 33-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde mit sofortiger Wirkung untersagt.

Diepholz - Verkehrsinsel überfahren

Ein bislang Unbekannter hat am Sonntag gegen 18.35 Uhr mit seinem Fahrzeug in Diepholz, Mollerstraße, Auffahrt zur B 51, eine Verkehrsinsel überfahren. Dabei beschädigte der Unbekannte mehrere Verkehrszeichen und Holzpfähle. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Weyhe - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Am Sonntag gegen 17.45 Uhr wurde gleich drei Personen bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung B 6 / Ristedter Straße verletzt. Eine 69-jährige Pkw-Fahrerin wollte von der Ristedter Straße kommend, nach links auf die B 6 einbiegen. Hierbei übersah sie den Gegenverkehr und beide Fahrzeuge kollidierten. Der 80-jährige Pkw-Fahrer im Gegenverkehr wollte die B 6 geradeaus Richtung Ristedter Straße überqueren. Die beiden Fahrer und die 75-jährige Beifahrerin im Pkw des 80-Jährigen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. An beiden Pkw entstand ein Schaden von zusammen rund 17000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall zwischen Pkw und einem Tier

Bereits am Mittwoch der letzten Woche gegen 10:15 Uhr befuhr eine 69-Jährige aus Bruchhausen-Vilsen mit einem Pkw die Homfelder Heide (Bundesstraße 6) in Fahrtrichtung Süden und kollidierte in Höhe der Einmündung der Straße Sachsen mit einem auf der Fahrbahn laufenden Schaf. Nach dem Zusammenstoß flüchtete sich das Tier auf ein nahegelegenes Weizenfeld und konnte dort nicht mehr aufgefunden werden. Der Sachschaden am Pkw wird auf 4000 Euro geschätzt. Das Tier konnte als Kamerunschaf mit gelber Ohrmarke beschrieben werden. Zeugen und insbesondere der Tierhalter werden gebeten, sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu melden.

