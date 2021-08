Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Betrüger scheitern mit Schockanruf - Seien Sie misstrauisch!

Gelsenkirchen (ots)

Mit Schockanrufen einer falschen Kriminalbeamtin versuchen unbekannte Täter derzeit Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener unter Druck zu setzen und um hohe Geldsummen zu betrügen. So auch am Freitag, 6. August 2021, als die angebliche Beamtin einen 65-Jährigen in Erle anrief. Als das Telefon des Gelsenkircheners um 11 Uhr klingelte, erzählte die Anruferin von einem tödlichen Verkehrsunfall, den die Lebensgefährtin des Mannes verursacht habe. Um sie vor einer drohenden Untersuchungshaft zu bewahren, müsse der 65-Jährige eine hohe fünfstellige Kaution bezahlen. Aufmerksame Bankmitarbeiter wurden jedoch auf den Betrugsversuch aufmerksam, sodass keine Geldübergabe stattfand.

Die Polizei warnt aus diesem Grund erneut eindringlich vor dieser und ähnlichen Betrugsmaschen. Die Anrufer versuchen Sie gezielt in eine Stresssituation zu versetzen. Die richtige Polizei stellt aber niemals telefonisch eine solche Geldforderung. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte, die sich als Mitarbeiter einer Behörde ausgeben und lassen Sie sich am Telefon niemals unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie die echte Polizei unter der Notrufnummer 110 an. Gleiches gilt, sollten Sie Opfer einer solchen Straftat geworden sein. Erstatten Sie Anzeige! Wichtig ist auch, Großeltern, Eltern, Angehörige und Nachbarn zu warnen, um diese Betrugsversuche zu verhindern.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell