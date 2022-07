Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 10.07.2022

Diepholz (ots)

PI Diepholz

2 x Fahren unter Drogeneinfluß

1. Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:00 Uhr wurde in Diepholz beim Famila-Markt ein 33-jähriger Mann aus Bremen mit seinem PKW kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, daß er unter dem Einfluß berauschender Mittel stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

2. Gegen 00:45 Uhr am heutigen Sonntag, konnte ein 26-jähriger Mann aus Diepholz mit seinem PKW auf der Grafenstraße fahrend angetroffen werden. Während der Kontrolle wurde festgestellt, daß der Mann unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln steht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Ohne Pflichtversicherung

Dieses Mißgeschick unterlief einem 15-jährigen Jungen aus Diepholz, welcher mit einem E-Scooter am späten Samstagabend gegen 21:50 Uhr in Diepholz auf der Zwickertstraße unterwegs war. Da er mit dem E-Scooter ohne Pflichtversicherung im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war, wurde ein Verfahren gegen den 15-jährigen eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

PK Sulingen

Diebstahl eines hochwertigen Teleskopladers in Sulingen

Bereits in dem Tatzeitraum von Donnerstag den 07.07.2022, 19:00 Uhr bis Freitag den 08.07.2022, 14:00 Uhr wurde ein auf dem Firmengelände eines Landtechnik-Distributors in der Werner-von-Siemens-Straße in Sulingen ein hochwertiger Teleskoplader entwendet. Hierzu wurde von den Tätern die vorhandene Umzäunung im Bereich der Bundesstraße 214 überwunden. Der entstandene Diebstahlschaden beläuft sich auf circa 97.000 EUR.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/949-0 entgegen.

Unfallflucht auf Parkplatz in Sulingen

Durch einen bislang unbekannten Pkw-Führer wurde in dem Zeitraum von Donnerstag den 07.07.2022, 16:00 Uhr bis Freitag 08.07.2022 08:30 Uhr auf dem Parkplatz im Bereich der Papenheide in Sulingen ein geparkter VW Golf beschädigt. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Der entstandene Sachschaden am Pkw liegt bei 1.000 EUR.

Zeugen, welche das Verkehrsgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich mit Polizei in Sulingen unter der Telefonnummer 04271/949-0 in Verbindung zu setzen.

PK Syke

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Samstag, 09.07.2022, gegen 14:10 Uhr, wollte eine 52-jährige mit ihrem Pkw in Syke von der Straße "Am Amtmannsteich" nach rechts auf die "Waldstraße" aufbiegen. Beim Vortasten in den Kreuzungsbereich übersah sie die von rechts kommende 17-jährige Fahrradfahrerin. Bei der Kollision wurde die 17-jährige leicht verletzt.

Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol Am Sonntag, 10.07.2022, gegen 02:15 Uhr, befuhr ein 17-jähriger in Syke die Straße "Am Düngel". Hierbei fuhr er auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Der 17-jährige verletzte sich hierbei leicht und der Pkw wurde leicht beschädigt. Bei der Unfallaufnahme konnte eine Atemalkoholkonzentration von 1,52 Promille festgestellt werden. Den Fahrradfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen "Gefährdung des Straßenverkehrs".

PK Weyhe

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 09.07.2022, um 11:10 Uhr, befinden sich die Polizeibeamten des Polizeikommissariats Weyhe zum Zwecke der Verkehrsüberwachung in der Blockener Straße in Stuhr. Als sich den Polizeibeamten ein Kraftfahrzeug nähert, können ebendiese wahrnehmen, dass der Fahrzeugführer das Auto anhält und die bisherige Beifahrerin die Fahrt anschließend fortsetzt. Im Rahmen einer nachfolgenden Verkehrskontrolle kann festgestellt werden, dass die nunmehr auf dem Beifahrersitz befindliche männliche Person nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Entsprechende Strafverfahren werden sowohl gegen den Fahrzeugführer als auch gegen die Fahrzeughalterin eingeleitet. ________________________________________ Einbruch in Fleischereifachgeschäft

In der Nacht vom 08.07.2022 auf den 09.07.2022 hat sich eine bisher unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu den Betriebsräumen eines Fleischereifachgeschäfts in der Bahnhofstraße in Kirchweyhe verschafft. Derzeit können über die Art des etwaigen Diebesguts und die Höhe des entstandenen Gesamtschadens keine Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzürglioch nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

