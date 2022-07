Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis Diepholz, Pkw-Aufbrüche im Nordkreis - Drebber und Weyhe, Verkehrsunfälle mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Landkreis - Pkw-Aufbrüche / Wertsachen entwendet

Insgesamt neun Pkw-Aufbrüche verzeichnete die Polizei am gestrigen Nachmittag im Nordkreis des Landkreises. Die Täter erbeuteten u.a. Wertsachen, Ausweise, EC- und Kreditkarten und Bargeld.

Im Laufe des Nachmittags zerschlugen Unbekannte eine Scheibe eines Pkw in Bassum, Am Sportplatz. Hier entwendeten sie ein Portemonnaie. In Syke zerschlugen Unbekannte an drei Pkw Scheiben. In der Nordwohlder Straße und zweimal in der Waldstraße. In einem Pkw in der Waldstraße konnten die Täter einen Rucksack mit Mobiltelefon und der Geldbörse entwenden. In Stuhr wurde ein Pkw auf dem Parkplatz Im Waldesgrund am dortigen Sportplatz aufgebrochen. In Weyhe schließlich wurden zwei Pkw in der Altenauer Straße am Sportplatz aufgebrochen. Aus einem Pkw wurde eine Tasche mit Trikots entwendet, aus dem zweiten Pkw eine Handtasche mit Bargeld, Ausweisen und Bankkarten. In der Rieder Straße im Bereich Alte Weser konnten Diebe aus zwei Pkw Beute machen, sie entwendeten eine Handtasche, EC-Karten und Ausweise.

Aufgrund der vermehrten Diebstähle aus Pkw weist die Polizei noch einmal darauf hin, Wertsachen niemals unbeaufsichtigt im Pkw zurück zu lassen. Auch Taschen, Handtaschen oder Rucksäcke offen sichtbar im Pkw erwecken die Neugier bei Dieben.

Weyhe - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall Leester Straße / An der Weide wurde gestern gegen 08.15 Uhr eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt und es entstand ein Schaden von rund 20000 Euro. Eine 34-jähriger Pkw-Fahrer wollte aus Brinkum kommend, nach links in die Straße An der Weide abbiegen. Hierbei übersah er den Pkw einer 29-Jährigen, die im Gegenverkehr in Richtung Brinkum unterwegs war. Beide Pkw kollidierten, wobei die 29-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Syke - Kein Versicherungsschutz / Kennzeichenmissbrauch

Am Donnerstag kontrollierte die Polizei in der Nordstraße einen 52-jährigen Pkw-Fahrer, dessen Pkw offensichtlich nicht angemeldet war. Weiter bestand keinerlei Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug bestand und es wurde somit auch keine Kraftfahrzeugsteuer entrichtet. Gegen den 52-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Des Weiteren lag ein entstempeltes Kennzeichen, ausgegeben für ein anders Fahrzeug, hinter der Windschutzscheibe, wodurch der Fahrzeugführer den Anschein einer amtlichen Zulassung erwecken wollte. Auch hierfür leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch ein.

Bassum - Verkehrsunfall

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Motorrad die Bundesstraße 51 zwischen Bassum und Twistringen als ein Reh die Fahrbahn kreuzt. Es kam zu einem Zusammenstoß mit dem Reh und der Motorradfahrer stürzte. Der 57-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Bassum verbracht. An dem Motorrad entstand Sachschaden.

Drebber - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin befuhr gestern gegen 16.45 Uhr die B 51 in Richtung Diepholz. Als sie verkehrsbedingt anhalten musste, hielt hinter ihr ebenfalls ein 44-jähriger Fahrer mit seinem Pkw. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer erkannt die Situation zu spät und schob beide vor ihm stehenden Pkw zusammen. Der 29-Jährige und der 44-jährige Fahrer wurden leicht verletzt. Drei Kinder (5/7/8 Jahre alt) im Pkw des 44-Jährigen blieben zum Glück unverletzt. Der gesamte Schaden wird auf rund 10000 Euro beziffert.

