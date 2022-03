Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis): Brand in einem Einfamilienhaus - eine Person tot geborgen - PM Nr. 1

Sandhausen (ots)

Kurz nach 7:00 Uhr am Samstagmorgen wurde dem Führungs- und Lagezentrum ein Brandausbruch in einem Reihenmittelhaus im Eschenweg in Sandhausen gemeldet. Im Rahmen der Löscharbeiten der Feuerwehr Sandhausen konnte eine Bewohnerin nur noch tot aus dem Wohnhaus geborgen werden. Zwischenzeitlich hat die Feuerwehr den Brand im 1. OG vollständig gelöscht.

Über die Brandursache könnten zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen getroffen werden. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell