POL-DH: --- Rehden und Bruchhausen-Vilsen, Pkw's überschlagen sich bei Unfällen - Albringhausen, Einbruch in Scheune

Rehden - Pkw auf Dach gelandet

Glück im Unglück hatte gestern gegen 13.05 Uhr eine 72-jährige Pkw-Fahrerin auf der Dickeler Straße in Rehden. Als sie in Richtung Dickel fuhr geriet sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier fuhr sie gegen einen Zaun, wodurch sich der Pkw überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Die 72-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf rund 9000 Euro beziffert.

Albringhausen - Diebstahl aus Scheune

Vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Bassum / Albringhausen eine Scheune aufgebrochen und aus dieser diverse Werkzeuge entwendet. Hinweise zu dem Einbruch oder auf verdächtige Personen in Tatortnähe nimmt die Polizei in Bassum, Tel. 04241 971680, entgegen.

Twistringen - Verdächtige Umstände

Am Mittwoch betritt gegen 17:40 Uhr ein maskierter Mann eine Spielothek in der Sulinger Straße in Twistringen, grüßt kurz die dort befindlichen Personen und entfernt sich anschließend wieder. Eine zweite, ebenfalls maskierte Person habe in der Zeit vor der Spielothek gewartet. Sollten Sie die Personen ebenfalls gesehen haben oder sonstige Hinweise zum Sachverhalt geben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Twistringen, Tel. 04243 938250.

Martfeld - Automatenaufbruch

Am frühen Donnerstagmorgen wurden um 04:04 Uhr drei bislang unbekannte männliche Personen dabei beobachtet, wie sie einen Zigarettenautomaten in der Hauptstraße gewaltsam öffnen. Trotz sofort Fahndung konnten die Täter mit einer bislang unbekannten Anzahl an Zigarettenschachteln entkommen. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 9690, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen - Pkw überschlägt sich

Bei einem Ausweichmanöver auf einem Feldweg verlor gestern eine 19-jährige Pkw-Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich mehrfach, bevor der Pkw auf dem Dach liegen blieb. Die 19-Jährige war gegen 19.30 Uhr auf einem Feldweg im Bereich Stubbendiek unterwegs, als ein Reh den Weg kreuzte. Mit leichten Verletzungen wurde die 19-Jährige vom Rettungsdienst versorgt. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 3500 Euro.

